Eugenio Derbez se retirará temporalmente de la vida pública: ¿Cuál es la razón?

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez tomó una decisión sorpresiva y sus fans están impactados. ¿Qué pasó?

En medio de la polémica causada por criticar a Selena Gomez en la película Emilia Pérez, el artista de 63 años anunció un retiro temporal de los escenarios a lo largo de 2025.

El motivo es la necesidad del actor de pasar más tiempo con su familia y buscar su bienestar.

En una entrevista con Yordi Rosado, el actor explicó que, si bien los últimos años han sido muy fructíferos en cuanto a proyectos laborales, siente la necesidad de desconectarse de la industria para centrarse en su vida personal.

"A partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear. El estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo. Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero: ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: 'yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida'", reveló Dervez.

El actor también comentó que esta pausa será un tiempo para descansar y trabajar su lado creativo pues con tanto trabajo no ha podido escribir.

El exceso de trabajo y de exposición habrían bloqueado al comediante. "Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago, es que brincar de una cosa a otra es como hoy que me voy a hacer la próxima temporada de Acapulco y son 10 episodios y es otra vez una friega y la memorización y si ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso", explicó.

JUNTO A SU HIJA



Para Derbez, este 2024 fue un año menos feliz que otros. Si bien ama trabajar, el actor insistió en señalar que estaba agotado y abrumado.

"Este 2024 fui menos feliz que en otros años. Digamos que el trabajo me encanta porque sí soy un workaholic porque me encanta mi chamba, pero ya me llegó a pasar este año, varias veces, que tuve que parar y hacer la junta porque dejé de disfrutarlo. Me sentía yo esclavo de mi propia carrera, de repente ves para adelante y pensé que no tengo tiempo de nada", dijo, para luego comentar que no estaba compartiendo mucho con su pequeña Aitana, de 10 años, y con su esposa Alessandra Rosaldo.

Así que este 2025 la pasará al lado de ambas.

"Me encanta por mi hija... porque pienso en que voy a pasar el Halloween o la Navidad con ella, pero ahorita me despedí de ella. Estuve en mi casa como 10 horas, cambié maleta y le dije que ya no la veo casi hasta el 24 de diciembre. Toda la época navideña me la voy a perder con mi hija", adelantó.

"El día de hoy, lo más valioso para mí ya no es el dinero, es el tiempo. Tener tiempo para hacer lo que se me pegue la gana", finalizó.

