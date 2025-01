Eugenio Derbez aclara polémica por críticas a Selena Gomez: "No hay ningún aprendizaje"

Tras la controversia generada por sus comentarios sobre la actuación de Selena Gomez en la película 'Emilia Perez', que incluso derivaron en ataques hacia sus hijos, Eugenio Derbez abordó el tema durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

El comediante mexicano aseguró no haber aprendido ninguna lección de la polémica, insistiendo en que solo expresó su opinión sobre el trabajo profesional de la artista estadounidense.

"No hay ningún aprendizaje, es como si vas a ver una película y te gusta algo o no te gusta", explicó Derbez.

Sin embargo, reconoció que "uno nunca debe hablar de ningún compañero, es algo que yo siempre lo he hecho, y es la primera vez que lo hice. Nunca debe uno de hacerlo…".

Ante la pregunta de si la industria del entretenimiento se había puesto en su contra o si había sido víctima de "hate" por parte de colegas, Derbez lo negó rotundamente: “No, ¿en qué momento?, no, no, no para nada”.

UN MENSAJE PARA SELENA

También desmintió haber sido vetado de los Golden Globes 2025 a raíz de esta situación. “No, porque ahora no tuve ningún proyecto, por eso es que no estuve”, aclaró.

Derbez envió un mensaje directo a Selena Gomez buscando aclarar sus declaraciones originales: “La quiero mucho, la admiro mucho, y repito, yo hice un comentario sobre un trabajo en específico".

"Pero es como si yo le voy al Cruz Azul, o me encanta Messi, y un día digo, yo siendo fan de Messi, decir: ‘no, hombre, el partido pasado la jugó terrible, no me gustó cómo lo jugó’, y no por eso es que odie a Messi, ni que no me guste Messi, ni que no quiera a Messi, en ese partido en específico, te puede o no te puede gustar el desempeño, es todo, pero que te crucifiquen por eso, se me hace también un poco duro”, concluyó Derbez, utilizando la analogía del fútbol para ilustrar que su crítica era sobre un trabajo específico y no un ataque personal.

