¿Está en riesgo la nominación al Óscar de Karla Sofía Gascón? Lo que dice el reglamento de la Academia

Karla Sofía Gascón, sin pensarlo o mareada por la inesperada fama, está haciendo todo lo que nadie imaginó para poner en peligro lo que parecía ser una carrera impecable hacia los Premios Oscar. Si bien es cierto que ha sido víctima de ataques transfóbicos y mensajes de odio en redes sociales como X, la artista española ha perdido el rumbo. Y esto le podría costar caro, robarle el sueño de ganar el premio a Mejor Actriz.

La española, la primera mujer trans en ser nominada a Mejor Actriz en los Oscar por protagonizar la película 'Emilia Pérez', culpó sin pruebas al equipo de la actriz brasileña Fernanda Torres de estar detrás de los ataques que viene sufriendo. Torres compite con Karla Sofía Gascón al importante reconocimiento.

“Lo que no me gusta son los equipos de redes sociales, las personas que trabajan con estas personas, que intentan disminuir nuestro trabajo, como el mío y mi película, porque eso no lleva a ningún lado. No hace falta derribar el trabajo de alguien para resaltar el de otro. Yo nunca, en ningún momento, he dicho nada malo sobre Fernanda Torres o su película. Sin embargo, hay personas trabajando con Fernanda Torres que están desprestigiándome a mí y a Emilia Pérez. Eso dice más de su película que de la mía", aseguró la española de 52 años.

De inmediato, en X, los usuarios etiquetaron a la Academia para notificar que la protagonista de 'Emilia Pérez' está violando las reglas del Oscar, lo que la podría dejar fuera de carrera.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO DE LA ACADEMIA?

Las normas de los premios Oscar son muy estrictas en cuanto a la publicidad negativa entre los nominados.

Algunos usuarios citaron la parte del “Reglamento para la promoción de películas elegibles para la 87ª edición de los Premios Oscar”, publicado en la página oficial en junio de 2014, que trata sobre las referencias a otros nominados.

Según las regulaciones de la Academia, no se tolera cualquier “comunicación pública de alguien directamente asociado con una película elegible que intente arrojar una luz negativa o despectiva sobre una película competidora”.

Se prohíbe “cualquier táctica que identifique por nombre o título ‘a la competencia’”.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas establece normas rígidas para mantener la integridad y el respeto durante la temporada de premios.

Estas regulaciones buscan asegurar una competencia justa y respetuosa entre los nominados, evitando que declaraciones públicas puedan influir negativamente en la percepción de otras películas o individuos involucrados en la contienda por los premios.

Univision Famosos pudo corroborar que dicha instrucción no se encuentra textualmente incluida en el ‘Reglamento de promoción de la campaña de la 97ª edición de los Premios la Academia’, que corresponde a la ceremonia de este 2025, publicado en el sitio web de la organización.



LO QUE KARLA SOFÍA GASCÓN DIJO LUEGO DE CULPAR AL EQUIPO DE TORRES

En una declaración posterior a Variety, Gascón aseguró que sus comentarios no violaban ninguna regla, aclarando que se refería a “la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales”, y no a aquellos “directamente asociados” con Torres.

La publicación defiende que Gascón, en lugar de realizar comentarios despectivos sobre la actuación de Torres —lo cual habría infringido las reglas de la Academia—, la calificó como una “mujer maravillosa y una actriz increíble que merece todo el reconocimiento del mundo” en la misma entrevista.



