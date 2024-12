Erika Buenfil quiere ver a Luis Miguel: ¿No olvida romance?

Erika Buenfil y Luis Miguel mantuvieron un romance a principios de la década de 2000. Según declaraciones de la actriz, se conocieron en un concierto que 'El Sol' ofreció en Monterrey alrededor del año 2001. Tras este encuentro, comenzaron a salir y desarrollaron una relación breve pero significativa, al menos para ella.

En una reciente entrevista, la protagonista de telenovelas recordó algunos momentos de aquella relación y habló de los intentos que ha hecho por reencontrarse con el cantante dejando entrever que aún guarda sentimientos especiales por él, quien hoy tiene 54 años y esta felizmente enamorado de la española Paloma Cuevas.

Según relató Buenfil en una entrevista con Carlos Alazraki en su canal de YouTube, la artista -que es la reina del TikTok en México- comentó con entusiasmo cómo hace algunos años tuvo la oportunidad de ver a 'El Sol' en un concierto y se sintió muy bien por la actitud del astro mexicano.

“Porque se me rompe la pata y entonces voy a verlo a un concierto con la pata rota. Sí, a hue%%, con hijo y todo, y entonces le hago así con la mano (saludarlo) y me volteó a ver”, expresó.

"Cuando terminó el concierto, tuvo el detalle, no sé si de parte de él o del Auditorio Nacional, de considerarme para salir aparte de la gente, por la salida donde él sale, permitirle a mi chofer que accediera el carro. No lo fui a saludar a su camerino, pero los de ahí me dijeron que eran instrucciones de él", manifestó

Erika Buenfil, de 61 años, no se rinde y ya tiene un plan para verlo a toda costa “Creo que ya tengo boletos para ir pronto y a mí me vale, yo me voy a brincar las trancas, voy a ver cómo le hago por lo menos para saludarlo, para ver si todavía se acuerda de mí”.

