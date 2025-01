El salto de Ariana Grande, nominada a Mejor Actriz de Reparto al Oscar

Ariana Grande, quien inició su carrera artística en la televisión y en la música, ahora destaca por su reciente papel como Glinda en la adaptación musical de Wicked, dirigida por Jon M. Chu.

Esta interpretación ha hecho que la actriz de 31 años sea nominada como Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar, una noticia que hizo que no pueda "dejar de llorar", según lo ha comentado en sus redes sociales.

"Con la cabeza levantada entre sollozos, quiero decir gracias, Academia, por este reconocimiento inmenso. No puedo dejar de llorar, para sorpresa de nadie", compartió Grande en una historia de Instagram. "Estoy honrada y profundamente agradecida", agregó.

¿Con quiénes compite Ariana Grande?

Felicity Jones, "El Brutalista"

Margaret Qualley, "La sustancia"

Isabella Rossellini, "Cónclave"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Monica Barbaro, "Un completo desconocido

Sobre su trayectoria musical

Saltó a la fama por interpretar a Cat Valentine en las series de televisión de Nickelodeon Victorious y Sam & Cat.

Grande firmó con Republic Records en 2011 después de que los ejecutivos del sello vieran vídeos de YouTube de sus versiones de canciones. Su álbum debut de pop y R&B influenciado por el doo wop de la década de 1950.

Encabezó el Billboard 200 de Estados Unidos, mientras que su sencillo principal, 'The Way', llegó al top 10 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Continuó explorando el pop y el R&B en su segundo y tercer álbum de estudio, 'My Everything' (2014) y 'Dangerous Woman' (2016). My Everything experimentó con el EDM y logró el éxito mundial con sus sencillos 'Problem', 'Break Free' y 'Bang Bang'; 'Dangerous Woman' se convirtió en el primero de cuatro álbumes número uno consecutivos en el Reino Unido.

Luego vinieron más éxitos musicales con los que adquirió fanáticos en todo el mundo.

¿Cuándo y dónde ver los Premios Oscar?

La Academia subió a su cuenta de X la declaración.

"Para ver la nominación de los premios Oscar, se podrán observar en vivo en nuestro país en una transmisión a las 7:30 am. Se podrá ver en diferentes páginas como Oscar.com, Oscars.org, Disney+, y las redes sociales oficiales de la Academia de Hollywood: TikTok, YouTube, Instagram y Facebook".

La entrega de los premios Oscar 2025 se realizará el domingo 2 de marzo y será conducida por el comediante Conan O'Brien (se podrá ver en Perú en el canal TNT y en la plataforma de streaming Max).

