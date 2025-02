El mundo del K-drama está de luto: Kim Sae-ron es hallada sin vida en su hogar

La reconocida actriz surcoreana Kim Sae-ron, de 24 años, ha sido encontrada sin vida en su residencia ubicada en el distrito de Seongdong, Seúl. La noticia fue confirmada por la policía local, quienes se encuentran investigando las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

El cuerpo de la joven fue descubierto por un amigo este domingo 16 de febrero, luego de que ella no se presentara a una reunión previamente acordada. Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades policiales a las 16:54 (hora local).

Si bien no se han encontrado indicios de algún crimen en el lugar, la policía ha declarado que aún se encuentran en proceso de examinar los detalles del caso. Hasta el momento, no hay evidencia de que la entrada a la casa haya sido forzada ni se han encontrado rastros de violencia en la escena.

¿Quién fue Kim Sae-ron?

Kim Sae-ron fue una destacada actriz surcoreana que nació el 31 de julio de 2000 en Seúl. Debutó como actriz infantil en 2009 y alcanzó el reconocimiento por su papel en la película "The Man from Nowhere" (2010).

A lo largo de su trayectoria, participó en diversos dramas televisivos como "Hi! School: Love On" y "Mirror of the Witch". Sin embargo, su carrera se vio empañada en 2022 tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y chocar contra un árbol.

Este incidente provocó la cancelación de contratos publicitarios y la suspensión de su participación en proyectos futuros. Además, fue condenada a pagar una multa de 20 millones de wones (alrededor de 15.000 dólares) por conducir ebria y causar daños a la propiedad pública.

A pesar de haber intentado regresar a la industria del entretenimiento, la oposición del público surcoreano la llevó a abandonar un proyecto teatral en 2024. En los últimos meses, se ha rumoreado que trabajaba a tiempo parcial en una cafetería y que incluso había cambiado su nombre a Kim Ah Im.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado al mundo del K-drama y ha dejado a sus seguidores con un sentimiento de tristeza y consternación.

