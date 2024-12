El cambio físico de Arnold Schwarzenegger para película navideña

El actor Arnold Schwarzenegger vuelve a la pantalla grande como protagonista de la película navideña 'The Man With The Bag'.

El actor se luce en esta nueva producción como un carismático Santa Claus y para ello debió hace un drástico cambio físico.

En una fotografía compartida por la estrella de 'Terminator', se le aprecia vistiendo un traje rojo y una gran barba blanca como Santa Claus.

Sobre este nuevo reto, Schwarzenegger dijo que "es fantástico filmar The Man With The Bag con Alan Ritchson. Adam Shankman es uno de los directores más divertidos con los que he trabajado".

"Nueva York es una ciudad anfitriona increíble y trabajar con Amazon Studios es una alegría. No puedo esperar para compartir toda esta alegría navideña con todos y cada uno de ustedes", agregó el actor.

La producción, a cargo del estudio MGM, inicia con un asalto a Santa Claus, quien es despojado de su bolsa de regalos. En su travesía deberá intentar salvar la Navidad y para ello deberá unirse a sus amigos.

El actor ya encarnó a este personaje en la película 'Un papá en apuros' en 1996.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO