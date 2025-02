El aplaudido discurso de Demi Moore en los SAG Awards 2025: "Estoy muy agradecida por haber podido seguir intentándolo durante tantos años"

Demi Moore no puede estar más feliz. La noche del domingo se llevó el galardón de los SAG Awards por su papel en 'La Sustancia'. Solo le falta alzarse con el Oscar y ya faltan pocos días para el gran día.

"Esto es extraordinario y tan profundamente significativo", dijo Moore, de 62 años. La gente estalló en aplausos.

"Estaba pensando en esta noche y me di cuenta de que no me había acordado de cuando me hice miembro de esta increíble organización [el sindicato de actores, SAG]. Fue en 1978. Tenía 15, casi 16 años. Cambió mi vida porque me dio sentido. Me dio un propósito. Me dio dirección. Yo era solo una niña sin plan de vida", mencionó en su discurso, con la voz entrecortada.

La artista quiso enviar un mensaje inspirador a las nuevas generaciones de actores, animándolos a nunca perder de vista la conexión humana en su trabajo. “La actuación es sobre conectar con los demás, sobre contar historias que nos unan”.



Y agregó: "No sabía nada de interpretación, pero vi y escuché y aprendí de todos ustedes. Han sido mis mejores maestros. Estoy muy agradecida por haber podido seguir intentándolo durante tantos años, a veces con éxito y a veces con fracaso, y por haber podido seguir adelante. No podría hacerlo sin el apoyo de mi increíble equipo".

La favorita al Oscar recordó lo que había sido su carrera, marcada por la fortuna, pero no por el reconocimiento actoral.

Para terminar su discurso de agradecimiento, dijo: "Lo último que diré es que lo que creemos es mucho más poderoso que lo que pensamos. El dicho es "lo creeré cuando lo vea", pero la realidad es que cuando lo crea, lo veré. Y estoy muy agradecida por esto".

Moore estaba nominada en los SAG Awards junto a Pamela Anderson ('The Last Showgirl'), Cynthia Erivo ('Wicked'), Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez') y Mikey Madison ('Anora').

Aunque Moore es la actriz que más premios ha ganado de cara a los Oscar del mes que viene, parece que Mikey Madison podría ser su más directa rival para la estatuilla dorada, tras ganar el premio a la mejor actriz en los BAFTA.

