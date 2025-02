El año en que Shakira canceló toda su gira por un grave problema de salud

A fines de 2017, Shakira afrontó uno de los momentos más duros de su carrera cuando le tocó cancelar una de las giras que la tenía especialmente emocionada por un grave problema de salud que hizo de 2018 el peor año de su vida profesional.

A propósito de la cancelación de su concierto para este domingo, en Lima, por un cuadro abdominal, recordamos lo que le tocó vivir.



Los primeros días de noviembre de 2017, la madre de Milan y Sasha -que entonces tenía 40 años-informó que venía siguiendo al pie de la letra las órdenes de los profesionales de la salud a fin de recuperarse a tiempo para el comienzo de su gira previsto para el 10 de noviembre en Colonia, Alemania. "Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún. Y mi pesadilla continúa. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación", confesó la intérprete de ''Estoy Aquí".

Fue el inicio de lo que sería la cancelación total de 'Dorado Tours'.

"Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento. Sigo concentrada en mi recuperación total para poder compartirles este show que con tanta ilusión he preparado y del que me siento muy orgullosa. Estoy ansiosa por volver a los escenarios y estar al 100% para ustedes", escribió.

Se cancelaron entonces sus presentaciones en París, Amberes, Ámsterdam y Montpellier.

LA INCERTIDUMBRE

En un tercer comunicado, la colombiana paralizó a sus fans señalado que 'Dorado Tours' quedaba pospuesto hasta 2018. No había fechas nuevas. Era cuestión de esperar.

"El año pasado fue uno de los períodos más difíciles de toda mi vida", le contó a la BBC desde Ámsterdam. "Regresar a los escenarios ha sido muy emotivo", dijo. Era junio de 2018. Tenía 41 años.

Consultada sobre el tema de salud, precisó: "En realidad fue más que una hemorragia. Fue una lesión vascular. Así que te puedes imaginar, hubo momentos en los que dudé si volvería cantar mis canciones frente al público otra vez".

Muchos medios señalaron que la artista había sido intervenida, pero en diálogo con la BBC aclararía lo sucedido: "Milagrosamente, y contra los pronósticos de los doctores, me recuperé de forma natural. Todos vaticinaron cirugía, pero la lesión desapareció completamente de mis cuerdas vocales. Recuerdo haber rezado. Ya se me había olvidado hacerlo, pero cuando atraviesas dificultades ¡de pronto recuperas la fe! Le prometía a Dios que si llegase a poder utilizar mi voz de nuevo, lo celebraría todas las noches. Y eso es lo que estoy haciendo".

La cantante viajó a Boston, en los Estados Unidos, para hacerse ver por el más importante cirujano en la materia: el laringólogo Steven Zeitels, el mismo que ayudó a Adele a recuperar su voz ante un cuadro similar.

Zeitels es director del Centro de Cirugía Laringea y Rehabilitación de Voz (MGH Voice Center) del Hospital General de Massachusetts (MGH).

El especialista es famoso además por haber removido la displasia precancerosa del pliegue vocal del cantante Roger Daltrey antes de que se presentara en el medio tiempo de la final del Super Bowl de 2010. ‘El doctor voz’ -como lo llaman- ha recibido el respaldo para sus investigaciones de cantantes como Steven Tyler, Christina Perri y Lionel Richie.

UNA EXPERIENCIA RELIGIOSA

Se le aconsejó una operación, pero ella no estaba convencida de que fuera a funcionar. En su lugar, relató a The Guardian, probó la hipnosis y la meditación, e incluso fue a Lourdes a buscar agua bendita. “O necesitaba una operación o una intervención divina”. Cuando finalmente recuperó la voz, sin necesidad de una cirugía, “sentí que estaba viviendo una especie de experiencia religiosa”.

Parte del tratamiento fue en base a corticoides.

Shakira llegó a comunicarse con sus hijos Sasha y Milan a través de mensajes escritos en un pizarrón, y relató que en una ocasión en diciembre le preguntó a su primogénito qué le iba a pedir a Papá Noel y él le respondió: "Le voy a pedir a Diosito y a la virgen María que mamá recupere la voz".

La gira 'El Dorado' fue pospuesta por siete meses. Pero, luego de la pesadilla, regresó a los escenarios.

Fue la primera gira de la estrella en siete años, tras hacer una pausa para formar una familia con quien fuera su pareja, el futbolista español Gerard Piqué.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: