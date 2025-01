Drake demanda a su disquera por "difamación" tras la controversia con Kendrick Lamar.

En una demanda presentada este miércoles en un tribunal federal de Nueva York, el rapero Drake acusó a Universal Music Group (UMG) de difamación y acoso.

Según el artista, la compañía discográfica promovió y monetizó el sencillo de Kendrick Lamar, "Not Like Us", a pesar de que contenía "acusaciones falsas y peligrosas" en su contra.

¿Qué pasa con la canción 'Not Like Us'?

El sencillo, que llegó a la cima de las listas de Billboard y acumuló más de mil millones de reproducciones en Spotify, incluye letras que llaman a Drake “pedófilo certificado” y sugieren que debería estar bajo vigilancia vecinal.

La portada del tema muestra una imagen de la casa de Drake en Toronto con marcadores que aluden a delincuentes sexuales registrados.

La demanda detalla que, días después del lanzamiento de la canción, la residencia del artista fue blanco de un tiroteo que dejó herido a un guardia de seguridad, además de dos intentos de intrusión.

Sin embargo, el conflicto entre los dos raperos comenzó el año pasado con una serie de canciones cargadas de ataques personales.

Drake lanzó "Family Matters", en la que insinuó que Lamar había ocultado violencia doméstica, mientras que Lamar respondió con "Meet the Grahams", donde comparó a Drake con Harvey Weinstein. Sin embargo, fue "Not Like Us" la que marcó el punto álgido, debido a la gravedad de sus acusaciones.

Drake 'dispara' contra UMG, pero la disquera responde

Sin embargo, ahora Drake apunta a UMG, afirmando que, en su afán de lograr un éxito comercial, aprobó y distribuyó el sencillo de Kendrick Lamar a pesar de ser consciente de las falsedades que contenía.

Según los abogados de Drake, liderados por Michael J. Gottlieb, la compañía priorizó la “avaricia corporativa sobre la seguridad de sus artistas”.

Tras esto, UMG negó las acusaciones y calificó la demanda como “ilógica”. En un comunicado, destacó su larga relación con Drake y cuestionó su intención de silenciar la expresión creativa de otros artistas.

“Esta demanda no se trata de una guerra de palabras entre artistas”, señaló el sello, afirmando que defenderá tanto a Lamar como a sus propios intereses.

¿Drake pedófilo?

Kendrick Lamar no es el único que ha tildado "pedófilo" al artista canadiense. Muchos usuarios de las redes sociales han criticado duramente a Drake por años, especialmente luego de que hiciera pública su "amistad" con Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things.

En ese entonces, la actriz británica tenía ¡14 años!, mientras que Drake tenía 32. De acuerdo con Millie, ambos solían mandarse mensajes sobre distintos temas e, incluso, reveló que el rapero le daba consejos amorosos.

Muchos vieron esto como problemático, pero Millie Bobby Brown señaló que todo fue sacado de contexto y defendió su vínculo con el artista. Sin embargo, ambos no se dejaron ver juntos nunca más. Y hasta el día de hoy, ella no lo sigue en Instagram.

Además, hace aproximadamente un año, resurgió un video en el que se ve a Drake 'perreando' con una joven de 17 años en uno de sus conciertos, cuando él tenía 24 años.

Aunque el también actor no respondió a ninguna crítica ni rumor directamente, sí abordó el tema en la canción 'Another Late Night', llamando "bichos raros" a los que se referían a su ex-amistad con Millie.

