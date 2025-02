Director de ‘Emilia Pérez’ toma distancia de Karla Sofía Gascón: “Lo que dijo es imperdonable”

La deja sola. El director francés Jacques Audiard decidió pronunciarse sobre los tuits racistas, xenofóbicos y homofóbicos de la española Karla Sofía Gascón y sus palabras dan cuenta de que ha marcado distancia.

El cineasta de 72 años rompió su silencio sobre el asunto por primera vez.

Audiard no apoyará a Gascón, la primera mujer trans en ser nominada al Oscar en la categoría a Mejor Actriz por la controvertida película 'Emilia Pérez'.

En una entrevista con el medio especializado en cine Deadline, el cineasta dijo: “Por desgracia, está ocupando todo el espacio, y eso me entristece mucho. Me resulta muy difícil recordar el trabajo que hice con Karla Sofía. La confianza que compartíamos, el ambiente excepcional que teníamos en el plató que, efectivamente, estaba basado en la confianza. Y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es imperdonable”.

NO QUIERE NI VERLA

“No he hablado con ella ni quiero hacerlo”, sentenció Audiard, quien también ha sido criticado por decir que el español es un idioma de pobres.

“Está en un camino autodestructivo en el que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa. ¿Por qué se hace daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y tampoco entiendo por qué está dañando a personas que eran muy cercanas a ella. Pienso en cómo perjudica a los demás, en cómo perjudica al equipo y a toda esa gente que ha trabajado tan duro en esta película. Pienso en mí, pienso en Zoe (Saldaña) y en Selena (Gomez). No entiendo por qué sigue haciéndonos daño”, afirmó.

El francés -que se declaró triste por el daño que la española ha hecho a la película- fue aún más duro con quien fuera su actriz soñada: " Se está haciendo la víctima. Está hablando de sí misma como una víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no hacen daño”.

“Pensaba que volvía a Hollywood lleno de entusiasmo, y ahora hay una tristeza que tenemos que superar, si las cosas no están claras, hay que arrojar luz y vamos a tener que dedicar tiempo a seguir defendiendo de verdad esta película”, expresó.

Sobre los supuestos insultos a Zoe Saldaña: “No estoy solo en este asunto. Está Zoe. Quiero y voy a defenderla. Nunca la dejaría marchar. Está mi extraordinario equipo que trabajó en esta película, con fe y entusiasmo. De ninguna manera voy a dejar ir a esta gente”.

