"LES PIDO PERDÓN": Director de 'Emilia Pérez' se disculpa con mexicanos por su película

¿Admite que se equivocó? Tras la ola de críticas que ha recibido su película, Jacques Audiard, director de 'Emilia Pérez' se ha disculpado con los mexicanos por los vacíos en la trama de la producción.

El cineasta francés pidió perdón debido a que algunos ciudadanos de México y de otros países han cuestionado algunos temas que planea en su producción.

“Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en 'Emilia Pérez', les pido perdón”, dijo durante una entrevista con CNN en Español.

“Yo lo que quisiera decirles, es que ni siquiera estoy tratando de aportar respuestas. El cine no aporta respuestas, solo plantea preguntas, pero tal vez las de 'Emilia' son incorrectas. A mí me parecieron interesantes y yo no quería ni quiero ser pretencioso”, agregó en su defensa.

Audiard, conocido por su trabajo en el cine europeo, abordó el complejo tema del narcotráfico en México. Sin embargo, su enfoque ha sido señalado como superficial y de tener poca sensibilidad cultural.

Proyección cancelada en México

En México se tenía prevista una proyección especial del filme en la Cineteca Nacional, con preguntas a cargo del director Jacques Audiard y la actriz Adriana Paz. Pero se acaba de confirmar la cancelación del evento. ¿Qué pasó?

Según la Universidad Autónoma Metropolitana, el motivo fue 'problemas de logística'.

Según la página Quien, la película ha tenido una negativa recepción en México por representar, en sus palabras, una visión negativa del país. Esta cancelación ha llevado a que usuarios lleguen a creer que el director teme interactuar con audiencias mexicanas.

