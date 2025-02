Demi Moore en su mejor momento: "Hay lugar para nosotras. Y eso es emocionante”

En lo que representa su mejor momento profesional, Demi Moore se alista para la fiesta del cine, los Oscar, donde podría alzarse con la estatuilla a Mejor Actriz por su papel en 'La Sustancia'.

Imagen Celebridades Zoe Saldaña está decepcionada de Karla Sofía Gascón En una entrevista para un próximo episodio del Variety Awards Circuit Podcast, la actriz expresó su tristeza por la situación, enfatizando que 'Emilia Pérez' fue creada con la intención de inclusión y amor. Esther Vargas

La actriz, de 62 años, se ha mantenido al margen de la película 'Emilia Pérez', donde la española Karla Sofía Gascón, es su competencia.

En una entrevista con Variety, y acompañada de su pequeño perrito, la actriz comentó que 'La Sustancia' es algo que no esperaba, y que hoy la hace profundamente feliz.

“Todo este viaje ha sido una sorpresa y una sorpresa. No tenía expectativas, así que todo ha sido una sorpresa y, honestamente, es un lugar realmente hermoso en el que estar”, expresa la actriz que durante toda su carrera parecía condenada a representar papeles sin mayor trascendia aunque era y es una de las figuras más famosas de Hollywood.

“A Coralie le gusta hacer muchas tomas, no hicimos menos de 15 en cada segmento. Pero yo sabía que ese era un momento crucial en la película. Es el comienzo de la verdadera violencia contra uno mismo”, comentó en referencia al trabajo de la cineasta francesa Coralie Fargeat, quien dirigió 'La Sustancia'.

“Me di cuenta de que no tenía el beneficio de alimentarme de otros actores en muchas de estas escenas. Así que tuve que crear un diálogo conmigo misma. Repasé cada momento, cada momento, para que cuando llegara allí, pudiera simplemente dejarme llevar”, explicó.

En la entrevista, donde la revista la describe como una persona humilde, Moore dice que sabía que la película era ambiciosa, "pero también sabía que Coralie tenía algo que decir, y que no se limitaba a atacar a Hollywood. La historia tenía sustancia".

LA EDAD, LA EDAD

“Todos hemos oído el relato: en Hollywood, las mujeres de cierta edad son descartadas, ignoradas. Pero miren lo que está sucediendo ahora. Hay interés en nuestras historias. Hay lugar para nosotras. Y eso es emocionante”, manifestó la actriz, para luego confesar que pensó que su carrera había llegadoa a su fin de manera natural.

"Había llegado a un punto bajo en el que no sentía que me estuviera expandiendo, que no me desafiaban. Y pensé que tal vez el universo me estaba diciendo que tenía que hacer otra cosa. Pero entonces apareció 'The Substance' y pensé: 'Bueno, puedo sumergirme en esto. Es algo en lo que puedo poner todo de mí'”.

EL AMOR A BRUCE

Imagen

Al ser consultada sobre su exesposo Bruce Willis, el padre de sus hijas, a quien le diagnosticaron demencia frontotemporal en 2022, Demi comentó que está siempre a su lado y que eso no cambiará.

“Siempre seremos una familia, solo que de una forma diferente. Para mí, nunca hubo dudas. Me presento porque eso es lo que uno hace por la gente que ama”, relató.

Demi lo visita semanalmente, asegurándose de que sus hijas, su esposa y sus hijos se sientan apoyados: “Espero que sea alentador para otros ver que hay una manera diferente de hacer las cosas. Hay vida después del divorcio. Hay una manera de ser padres compartidos con amor”.

Demi Moore y Bruce Willis se casaron el 21 de noviembre de 1987. Se divorciaron en 2000, tras anunciar su separación en 1998. Tienen tres hijas.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: