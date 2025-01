David Lynch, el genio que no pudo dejar de fumar: "Nada en este mundo es tan bonito. Y ahora me está matando"

Fumar mata. Lo saben los fumadores, en este terreno no hay ingenuos. Y las amenazas de terribles daños a la salud que aparecen en las cajetillas de cigarros no asustan a los fumadores empedernidos, y convencidos.

David Lynch lo sabía, pero no pensó en dejarlo hasta que sintió que ya no podía respirar. Para algunos, es una manera de relajarse y hasta de calentarse cuando hace frío. Mentira. Son justificaciones de fumadores.

Para el cineasta, era un modo de vida, algo que rozaba la belleza. Algo que quizás no entenderían los enemigos del cigarrillo. Lo disfrutaba. Y a veces pasa que cuando algo te llena de placer genuino no te apartas de él así te estés jugando la vida.

“Fumar era algo que me encantaba, pero al final me ha hecho daño. Era parte de mi vida de artista: el olor del tabaco, encenderlo, fumar y sentarme a mirar mi trabajo o pensando en cosas, nada en este mundo es tan bonito. Y ahora me está matando. Dejarlo es difícil", declaró en aquellos días que fue diagnosticado con un enfisema pulmonar que comenzó a deteriorar progresivamente su existencia hasta matarlo ayer jueves.

Así, el cigarrillo fue una presencia notable tanto en la vida personal de David Lynch como en su obra cinematográfica.

El director, conocido por su estilo surrealista y atmosférico, incorporó frecuentemente el acto de fumar en sus películas, utilizando el humo y los cigarrillos como elementos para intensificar la atmósfera y profundizar en la psicología de sus personajes.

En 'Blue Velvet' (1986), por ejemplo, los personajes principales son vistos fumando en varias escenas, lo que contribuye a la sensación de misterio y tensión. De manera similar lo hizo en la serie 'Twin Peaks' (1990-1991), donde el fumar es una actividad común entre los habitantes del pueblo, reflejando aspectos de sus personalidades y estados emocionales.

La relación de Lynch con el tabaco comenzó desde los 8 años. Esta adicción tuvo consecuencias significativas en su salud que afrontó con valentía y con una dosis de sentido del humor.

EL COMIENZO DEL FIN

En una charla en noviembre del año pasado con People, Lynch explicó que dependía de de oxígeno suplementario para tareas simples y confesó: “Apenas puedo caminar por una habitación. Es como si estuvieras caminando con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza”.

“Damas y caballeros, sí, tengo enfisema por mis muchos años de fumar”, escribió Lynch en X.

El diagnóstico de enfisema llegó en 2020, y siguió fumando. Recién en 2022 apartó los ceniceros de su entorno. El pucho había llegado a su fin. Ahora sí. Ya no había forma de seguir viviendo. Y Lynch quería vivir, así este deseo se presentaba casi como una batalla imposible.

“Tengo que decir que disfruté mucho fumar, y me encanta el tabaco: su olor, encender cigarrillos, fumarlos, pero hay un precio que pagar por este disfrute, y el precio para mí es el enfisema”, indicó.

“Fumar fue una parte muy importante de mi vida”, comentó el director.

A pesar de que reconoció que fue un “precio muy alto a pagar”, declaró en aquella entrevista con People que no se arrepiente: “Deseo lo que todo adicto desea: que lo que amamos sea bueno para nosotros”.

Según Lynch, incluir la presencia de la nicotina en sus producciones nunca buscó glorificar el tabaquismo, sino reflejar la realidad: “Algunos personajes eran fumadores, como en la vida real”.

Y como amaba su adicción, no dudaba en que lo retrataran con un cigarrillo en la boca. Es posible que muchos de sus fans y de sus amigos lo tengan en la memoria rodeado de humo.

La vida de Lynch se apagó el jueves. Tenía 78 años. Perdió la batalla, pero vivió como le dio la gana.

