Daddy Yankee y Mireddys González finalizan su matrimonio tras tres décadas juntos

Después de 30 años de matrimonio, Daddy Yankee y Mireddys González han decidido tomar caminos separados. La pareja oficializó su divorcio a través de una reunión virtual junto a sus abogados, según se dio a conocer. Sin embargo, aún deberán reunirse nuevamente para llevar a cabo la división de bienes.

Tras la noticia, Mireddys compartió un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una reflexión sobre su situación personal y su relación con el famoso cantante.

En el texto, la empresaria se muestra orgullosa de su fortaleza y determinación para dejar atrás relaciones y situaciones que no le hacían bien.

"Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO, cuando moría por decir Sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que HOY SOY", expresó Mireddys en su publicación.

Según los documentos presentados ante la corte, la causa del divorcio fue una "ruptura irreparable", que abarca tanto el ámbito personal como el profesional. La separación se concretó el pasado martes 18 de febrero, luego de que la orden fuera emitida por la jueza Eva Soto del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, Puerto Rico, el 31 de enero.

Curiosamente, Daddy Yankee lanzó el video musical de su nueva canción 'En el desierto' justo después de firmar el divorcio. La letra de la canción habla sobre superar la ansiedad y luchar por la vida, lo que ha llevado a algunos a especular si la canción tiene alguna conexión con su reciente separación.

"Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad/ Tengo una vida y por ella voy a pelear/ como un león rugiendo en la oscuridad/ Yo voy a vencer, yo voy a vencer. Señor, líbrame del pánico y del insomnio/ renueva mi mente, reprende la culpa y mis demonios/ Esto es un día a la vez sin perder la fe/ Lo que no comprendo ahora, lo voy a entender después", dice parte de la letra de la canción.

