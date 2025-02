Actriz mexicana Cynthia Klitbo fue hospitalizada de urgencia tras ser mordida por una araña (VIDEO)

La actriz Cynthia Klitbo fue hospitalizada de urgencia tras ser mordida por una araña viuda negra mientras participaba en la grabación de una telenovela.

La noticia fue dada a conocer por la propia artista a través de sus redes sociales, donde compartió detalles de lo sucedido y su estado de salud,

La mexicana, de 57 años, informó que se encontraba grabando en una locación en Guadalajara cuando el arácnido le propició una mordedura en la pierna. Por tal motivo, la famosa tuvo que ir de emergencia al hospital.

“¿Qué creen que me pasó? Me picó una araña", comentó.

Tras ser mordida por la araña, los músculos de su pierna le empezaron a doler: “Se me vino el pedazo de la piel entera (...) Me picó una puta viuda negra, me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico me hubiera podido petatear. No lo puedo creer", contó en su cuenta de Instagram.

Klitbo relató que sintió un hormigueo en la pierna antes de percatarse de la presencia del arácnido. Posteriormente, el dolor en la zona se intensificó, lo que la llevó a buscar atención médica de inmediato.

A finales del 2024, la actriz reveló que fue víctima de un fraude telefónico que le hizo perder los ahorros de toda su vida. Este año, Klitbo comenzó a recuperarse de la crisis económica tras concretar su presencia en una telenovela y en una película.

¿QUÉ TAN PELIGROSA ES LA VIUDA NEGRA?

La viuda negra (Latrodectus mactans) es una de las arañas más peligrosas en México, pues su veneno es hasta 15 veces más potente que el de una víbora de cascabel, según el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su picadura puede generar dolor agudo, calambres musculares, dificultad respiratoria, náuseas, sudoración excesiva y, en casos extremos, insuficiencia cardiorrespiratoria.

Su veneno contiene latrotoxina, que afecta el sistema nervioso.



Aunque su mordedura raramente es mortal, se recomienda atención médica inmediata.

