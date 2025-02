'Cónclave' se lleva 4 premios BAFTA y toma impulso a poco de los Oscar

El drama papal 'Cónclave', dirigida por el alemán Edward Berger, fue galardonado este domingo en los Premios BAFTA en 4 categorías, siendo la más importante la de Mejor Película, luego de tener 12 nominaciones.

La cinta empató en máscaras con su principal rival, 'The Brutalist', que también obtuvo 4 preseas. Ello le da impulso a solo dos semanas de los Oscar.

'Cónclave' también se llevó el premio a Mejor Guion Adaptado, Película británica destacada y Mejor montaje.

Este largometraje recorre los entretelones del Vaticano desde la muerte del papa hasta la elección de su sucesor, así como secretos y estrategias de los cardenales durante el desarrollo del Cónclave.

Cabe recordar que una cinta de Berger vuelve a ser nominada y premiada en los BAFTA, repitiendo la hazaña conseguida en 2023, cuando su cinta bélica 'All Quiet on the Western Front' ('Sin Novedad en el Frente') consiguió la máscara dorada a mejor película.

El cineasta alemán recordó los siete años que le llevó hacer la película, además de alabar el “maravilloso guion” de Peter Straughan y el elenco de la cinta, que incluye a los actores Ralph Fiennes, Isabella Rossellini o Stanley Tucci, entre otros.

“Lo que hicisteis por mí en el rodaje fue mágico. Estoy muy agradecido de haber podido verlo”, añadió Berger al recoger la máscara.

Por su parte, la productora del filme, Juliette Howell, agradeció a los “magníficos” espectadores que han visto 'Cónclave' y añadió: “El mundo es mejor si celebramos la diferencia y la introducimos en nuestras vidas”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: