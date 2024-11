¿Christian Nodal es un padre ausente? Cazzu manda indirecta

Al parecer, Christian Nodal está tan enfocado en su matrimonio con Ángela Aguilar y en su carrera profesional que parece haberse olvidado de su pequeña hija Inti.

Cazzu, la madre de la hija del cantante de regional mexicano, reapareció en redes sociales con un misterioso mensaje que, para muchos, podría ser una indirecta para el cantante. La argentina compartió una serie de fotografías y videos en su cuenta de Instagram, donde sale al lado de su pequeña y un libro que resalta el siguiente fragmento: “¿Qué podemos hacer las dos solas?”

La frase generó mucha controversia, pues, para muchos, fue interpretada como una especie de reclamo para Nodal por no visitar frecuentemente a su hija.

En una reciente entrevista, la argentina dejó entrever que el cantante solo habría visitado a la pequeña en dos ocasiones desde que se separaron en marzo.

“Mi casa ha sido una casa de mucho respeto donde siempre se le ha recibido. Las dos veces que recibí a su papá, fue siempre lleno de respeto, toda la comunicación siempre ha sido con respeto. Entonces, quisiera que de alguna forma se me retribuya porque yo no hice nada mal y no le hice nada a nadie”, dijo.

Todo esto ocurre en circunstancias en que Ángela Aguilar sigue siendo víctimas de insultos por haber sido supuestamente la amante de Nodal mientras el cantante todavía mantenía una relación con la madre de su hija.

