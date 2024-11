Cher publica sus memorias: Hizo todo lo que dijo que no debía hacer como enamorarse de un hombre más joven

La icónica cantante y actriz Cher publicará este 19 de noviembre sus memorias tituladas 'Cher: The Memoir, Part One'. Y la expectativa es grande.

Este libro es la primera entrega de una autobiografía en dos partes, donde la artista, de 78 años, narra su vida desde la infancia hasta su ascenso a la fama, incluyendo su relación con Sonny Bono y su consolidación en la industria del entretenimiento.

Con su característica honestidad y humor, Cher ofrece una visión íntima de su trayectoria, abordando temas como su lucha contra la dislexia, los desafíos personales y profesionales, y las experiencias que la han convertido en un ícono cultural.

La editorial Dey Street Books, encargada de la publicación, destaca que la vida de Cher es "demasiado inmensa para que quepa en un único libro", justificando así la división en dos volúmenes.

La segunda parte de las memorias está prevista para 2025, completando así el relato de una carrera que abarca más de seis décadas y múltiples facetas artísticas.

Los seguidores de Cher y los amantes de la música y el cine esperan con entusiasmo esta obra, que promete revelar detalles inéditos y profundos de la vida de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo.

Ambos volúmenes estarán disponibles en español: el primero se lanzará en marzo de 2025, y el segundo a finales de 2025, según la editorial Ediciones Camelot, encargada de adquirir los derechos de traducción y distribución de la obra.

ENAMORADA

En una entrevista con The New York Times, la cantante adelantó que no leerá los libros y que fue extenuante recopilar su historia.

"La mayor parte del libro se fue armando en cuatro meses febriles, gracias a dos escritores fantasmas más y a un editor que hizo una visita domiciliaria de una semana. Comienza con el nacimiento de Cher en 1946 (su nombre legal era Cheryl Sarkisian) y termina a principios de los años 80, cuando está charlando con Francis Ford Coppola sobre dar el salto de cantante a actriz", señala NYT.

Alexander "AE" Edwards, un productor musical de 38 años, es su actual pareja, y aunque es posible que esta historia de amor no figure en las memorias, la cantante dijo para NYT: Hice todo lo que dije que no iba a hacer. Por ejemplo: No te enamores de un hombre más joven”. Y allí está, feliz, enamorada y eternamente joven.

