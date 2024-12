Cazzu regresa a los escenarios con un poderoso mensaje

Luego de su relación con Christian Nodal, la cual terminó con una escandalosa infidelidad, Cazzu regresó a los escenarios y deslumbró a sus fans, quienes no dudaron en insultar al mexicano por desleal y mal padre.

Aunque la argentina Cazzu ya ha dejado atrás a Nodal e incluso ha sido relacionada sentimentalmente con el productor musical Nico Cotton, su aparición en el festival Buenos Aires Trap, nos presentó a una mujer empoderada y libre.

“Yo soy Cazzu para quienes no me conocen. Espero disfrutar de un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios. Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, dijo, para ser luego ovacionada.

Cazzu interpretó algunos de sus éxitos y fue Mucha Data el tema más coreado por el público, ya que, según sus fans, estaría dirigido a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, papá de su hija Inti.

“Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él”, menciona Cazzu en una parte de la canción.

Aunque la cantante no aludió directamente a su relación con el padre de Inti, durante varios momentos de su presentación el público gritaba “hijo de pu**” y ella seguía firme, en el escenario.

