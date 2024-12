Carmen Aub, actriz de 'El Señor de los Cielos', se comprometió con el peruano Iván Sikic

La actriz mexicana Carmen Aub, conocida por su papel en la telenovela 'El Señor de los Cielos', ha emocionado a sus seguidores al anunciar su compromiso con el artista conceptual peruano Iván Sikic.

La propuesta tuvo lugar durante las fiestas navideñas en un escenario digno de cuento: la ciudad de Nagano, Japón. Allí, Iván Sikic sorprendió a Carmen con un gesto romántico que selló su amor.

La actriz compartió la noticia en sus redes sociales con una serie de fotos del romático momento. "Contigo todo por siempre. No pudo ser más perfecta la propuesta… recién despertada con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto!", escribió.

En su publicación, Carmen expresó lo especial que fue la propuesta, destacando la conexión y complicidad que comparte con Iván. "Sin ninguna duda te digo SIIIII. Lo que al principio no fue fácil se convirtió en lo más natural del mundo. Me conoces con mis altas y bajas y aún así me quieres, me haces reír, me enseñas, me sacas de mi zona de confort", expresó.

La noticia generó una ola de felicitaciones por parte de amigos y colegas del medio artístico. Actrices como Isabella Castillo, Fernanda Castillo y África Zavala se sumaron a las celebraciones, llenando las redes de buenos deseos para la pareja.

