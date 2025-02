Camilo y Evaluna renuevan sus votos tras cinco años de matrimonio

Los artistas internacionales Camilo Echeverry y Evaluna Montaner decidieron renovar sus votos tras cinco años de matrimonio y dos hijos de por medio. Parte de la ceremonia fue compartida en sus redes sociales ayer 17 de febrero.

“Renovamos nuestros votos después de 5 años de matrimonio. Hoy es lunes de Camilo y Evaluna”, expresó el intérprete de temas como 'Tutu' y 'Vida de rico' en Instagram, donde acumula más de 28 millones de seguidores.

La pareja viajó a Guatemala para renovar sus votos.

Días antes a esta nueva ceremonia, Evaluna compartió un mensaje para describir lo que ha sido todo este tiempo junto al artista colombiano:

"5 años contigo @camilo. No lo puedo creer. Me siento la más afortuna del mundo. Ese día me desperté muy temprano después de una noche de dormir poco por la emoción que sentía. Salí con mi café a ver toda la decoración y recorrer cada lugar y cada momento que sucedería de nuestra boda", escribió en su cuenta de Instagram.

"Fue la última vez que me desperté en una cama que no compartía contigo. Esta mañana cuando Indi se despertó le conté que estábamos de aniversario y le dije que yo deseaba que algún día ella encontrara a alguien que la ame como su papá me ama a mí. Me dio llanto porque de verdad no puedo creer lo amada que me siento", agregó.

