BAFTA 2024: 'Emilia Pérez' gana, pero la ausencia de Karla Sofía Gascón marca la noche

La película 'Emilia Pérez', del aclamado director francés Jacques Audiard, se alzó con el prestigioso premio BAFTA a la Mejor Película de Habla No Inglesa. La ceremonia de la 78 edición de los premios de cine británico tuvo lugar este domingo en el Royal Festival Hall de Londres.

El filme, protagonizado por la actriz española Karla Sofía Gascón, logró imponerse a otras destacadas producciones cinematográficas como "I'm Still Here" del director brasileño Walter Salles, "Kneecap", "The Seed of the Sacred Fig" y "All We Imagine as Light".

La intérprete, que ha hecho historia en los BAFTA al ser la primera mujer transgénero en ser nominada como Mejor Actriz Protagonista, no estuvo presente en la gala, ni en otras premiaciones, debido a la polémica generada por la reaparición de antiguos tuits con expresiones discriminatorias.

La gala de los BAFTA, conducida por segundo año consecutivo por el actor británico David Tennant, contó con la participación musical de la banda Take That y el actor Jeff Goldblum. La gran favorita de la noche era la película "Cónclave", del director alemán Edward Berger, con 12 nominaciones, seguida por "Emilia Pérez" con 11 y "The Brutalist" con 9.

La ceremonia estuvo marcada por diversas ausencias, incluyendo la de la familia real británica y la de la propia Karla Sofía Gascón. A pesar de esto, la noche celebró lo mejor del cine británico y mundial, reconociendo el talento y la excelencia de la industria cinematográfica.

