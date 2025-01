Anthony Hopkins cumple 49 años sin alcohol: Su inspirador mensaje se vuelve viral (VIDEO)

Durante años, el célebre actor Anthony Hopkins bebió en exceso hasta perder el control de su vida. Era alcohólico y aunque reconocerlo fue difícil, ese fue el primer paso para cambiar drásticamente.

El reconocido actor galardonado con un premio Oscar ofreció palabras de aliento para quienes enfrentan problemas de adicción al alcohol.

“Hoy hace cuarenta y nueve años dejé de beber. Y me lo estaba pasando genial. Pero luego me di cuenta de que estaba en un gran, gran problema porque no podía recordar nada y estaba conduciendo un coche borracho como un loco. Entonces, en ese día fatal, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Así que la conseguí”, recordó.

El actor contó que se inscribió en un grupo de ayuda para personas alcohólicas y desde entonces lleva una vida fuera de las adicciones: “Llamé por teléfono a un grupo de personas como yo, alcohólicas. Y eso fue todo. Sobrio. Me he divertido más que nunca en estos 49 años. Me volví sobrio y, aunque suene a una palabra aburrida, he tenido una vida maravillosa. Todavía me emplean, todavía me dan trabajo”.

Sus aleccionadoras y sinceras palabras fueron celebradas por sus seguidores.

“Si tienes un problema, divertirse es maravilloso, beber está bien, pero si tienes un problema con el alcohol, hay ayuda. No es algo terrible, es una condición si eres adicto al alcohol. Consigue ayuda. Hay mucha ayuda disponible. Una cosa de la que no me di cuenta es que no soy único. Hay miles de personas como yo”, dijo.

Anthony Hopkins, nombrado caballero por la Reina Isabel II, es famoso por sus papeles en películas como 'El Silencio de los inocentes' o 'Hannibal', entre numerosas producciones donde siempre mostró su gran talento.

A los 87 años, que cumplió el 31 de diciembre, el actor -que es amante de los gatos- se mostró feliz y complacido.

