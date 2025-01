Anne Hathaway revela que se sentía avergonzada al trabajar con Jhonny Deep

La película Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton marcó un hito en el cine fantástico, pero no todos los recuerdos del rodaje fueron cómodos para sus protagonistas: Anne Hathaway y Jhonny Depp.

Anne, quien interpretó a la Reina Blanca, confesó en una reciente entrevista que trabajar junto a Depp, quien dio vida al Sombrerero Loco, fue una experiencia que la llenó de nerviosismo debido a su admiración por el actor.

"Me sentía muy avergonzada durante el rodaje", admitió Hathaway. "Soy una gran fan de Johnny, y me pillaba mirándolo constantemente. Intentaba disimular comentando cualquier cosa, pero como estábamos rodeados de pantallas verdes, ni siquiera había algo real que señalar. Le decía cosas como: 'Ah, mira, un poco más de pared verde. ¿Te has dado cuenta? ¿No? Bien'".

A pesar de la incomodidad inicial, Hathaway destacó que la experiencia fue un aprendizaje significativo para su carrera. Su honestidad refleja cómo incluso actores consagrados pueden sentirse intimidados al trabajar con colegas a quienes admiran profundamente.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO