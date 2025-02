Angelina Jolie revela que sus hijos no desean ser actores ni actrices

Angelina Jolie, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, ha revelado que ninguno de sus seis hijos tiene interés en seguir una carrera en la actuación.

Durante un panel en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, la estrella de cine compartió que sus hijos no sienten afinidad por la industria cinematográfica.

"No, no lo sé, no es mi culpa", afirmó Jolie, quien recibió el premio Maltin Modern Master en el evento. "Siempre quise que estuvieran cerca del cine porque quería que supieran que son parte de una familia maravillosa, que pueden ser creativos, artistas. No les interesa".

La actriz de 49 años también destacó que sus hijos, en especial Shiloh, rechazan la parte mediática de la fama. "Creo que, de una manera muy saludable, no les gusta. No es algo normal. Es una tontería, en realidad", agregó.

Sin embargo, la protagonista de 'María' mencionó que sus hijos han estado en el set con ella y han explorado diferentes facetas del arte.

"Algunos bailan, algunos pintan, a algunos les encanta el teatro, pero ninguno de ellos se muere por estar en la pantalla", concluyó.

