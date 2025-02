Angélica Rivera desmiente portada de revista que revelaba romance con joven actor

Durante 24 horas, la portada de la revista Caras de México mostró "en exclusiva" el romance de la actriz Angélica Rivera y el actor Diego Klein. El medio mostraba fotos inéditas de la flamante pareja y daba cuenta que los protagonistas de la telenovela 'Con esa misma mirada' vivían un apasionado romance.

Como suele ocurrir, se hizo hincapié en que Diego es 19 años menor que la exprimera dama de México, de 55 años.

"Testigos de la producción, quienes tuvieron la oportunidad de convivir con ellos en el set, aseguraron: “Desde que iniciaron las grabaciones la chispa entre estos dos famosos fue inmediata. Angélica nunca se presentó en plan de diva, sino que era muy afectiva con Diego y siempre se le veía contenta”. Otra fuente asegura que: “Todo fue desde que grabaron las escenas sensuales y subidas de tono que notamos un cambio obvio en la actitud de los dos, ya saben miraditas y acercamientos. Fuimos muchos los testigos de cómo surgió el amor entre ellos, y ya lo verán en las escenas románticas, ‘echan chispas’”, mencionó la revista que extrañamente no mostraba declaraciones de las dos celebridades.

MENTIRA, MENTIRA

Aunque Diego compartió la tapa de Caras en su cuenta de Instagram, lo que se interpretó como una confirmación de la supuesta primicia, no pasaría mucho tiempo para que la exesposa del presidente de México, Enrique Peña Nieto, rompiera el silencio.

"Respecto a la información publicada en la revista CARAS, deseo aclarar de manera categórica que lo que se ha difundido es totalmente falso. Como colegas, he tenido el honor de compartir con Diego un proyecto muy especial y formativo. “Con esa misma mirada”, es una serie que me retó y permitió crecer como actriz, pero sobre todo, me está dando la oportunidad de contar una historia profundamente humana que reivindica el papel de la mujer", escribió Angélica en un comunicado.

La actriz -que regresa a la actuación tras más de seis años fuera de los reflectores- aseguró que con Diego tiene una relación profesional basada en el respeto y la admiración mutua.

"La mentira preocupa porque no entiendo por qué un medio de comunicación se conduciría de esta forma tan poco ética, publicando información calumniosa, y utilizando fotografías sin autorización; violando los principios básicos del periodismo de calidad. Pero esto es algo que no me corresponde resolver a mí, sino a los propios editores y reporteros quienes seguramente esclarecerán esta falta de profesionalismo en su revista", subrayó la popular 'Gaviota'.

La publicación de la revista fue calificada por la artista como "una calumnia inadmisible".

En lo que sigue del comunicado, subraya que la telenovela empodera a la mujer e "invita a reflexionar a una sociedad donde la integridad y la honestidad están más carentes que nunca.

Tras conocerse la opinión de Angélica, el actor dejó de compartir la portada de Caras México.

La revista no ha pedido disculpas. Al contrario, señaló que en las próximas horas dará a conocer información con evidencias de su afirmación.

