'Amenaza en el aire': Mark Wahlberg protagoniza nueva cinta dirigida por Mel Gibson

Mel Gibson no solo es un reconocido actor. También ha trabajado como cineasta.

Desde 1993 ha sido responsable, en calidad de director, de grandes éxitos cinematográficos como 'Corazón valiente', 'La pasión de Cristo' y 'Apocalypto'. Ahora, vuelve con 'Amenaza en el aire' ('Flight Risk'), un thriller que se desarrolla en el espacio reducido del interior de un avión, que es un escenario cargado de tensión.

La película de acción es protagonizada por los actores Mark Whalberg, Michelle Dockery ('Downton Abbey') y Topher Grace ('El Show de los 70'). Se estrenará el 30 de enero en todas las salas de cine.

Mark Wahlberg, nominado al Oscar por 'Los Infiltrados', encarna a un piloto con la misión de transportar a la teniente Madolyn (Michelle Dockery) y al fugitivo Winston (Topher Grace) hacia su juicio.

Lo que comienza como un vuelo aparentemente rutinario pronto se transforma en un juego mortal cuando secretos ocultos y alianzas inesperadas salen a la luz. El actor realiza una interpretación intensa, que explora los límites de la confianza y la supervivencia bajo presión.

Wahlberg ha expresado su entusiasmo por trabajar en la película. “Van a gritar, reír, taparse los ojos, gritarle a la pantalla y alegría. Es un viaje salvaje destinado a vivirse en los cines”, precisa el actor de películas emblemáticas como 'Boogie Nights: Juegos de Placer'.

“Leí el guion y me enamoré. Además, no había interpretado a un tipo malo durante casi 30 años desde Fear (1996). Al principio, el público pensará: aquí viene Mark, haz algo para salvar el día. Pero no, 15 minutos después de la película, te das cuenta de que esto no es lo que pensabas que iba a ser”, destaca.

Mel Gibson aprovechó la experiencia de un mariscal federal estadounidense como consultor técnico para dotar de realismo a las interacciones y procedimientos en la película. “Quería que Madolyn no supiera nada sobre el panel de instrumentos del avión. Su fortaleza radica en mantener la calma bajo presión, una habilidad esencial en su trabajo como mariscal federal", acotó.

Con paisajes cinematográficos impresionantes y una acción claustrofóbica en pleno vuelo, 'Amenaza en el aire' promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos. Mark Wahlberg, Michelle Dockery y Topher Grace forman un trío dinámico que enfrenta peligros mortales, alianzas inesperadas y un asesino maníaco, todo a 10 000 metros de altura. Será una experiencia cinematográfica inolvidable.

FICHA TÉCNICA

Título original : 'Flight Risk' (Título Local: 'Amenaza en el aire')

: 'Flight Risk' (Título Local: 'Amenaza en el aire') País : EE.UU.

: EE.UU. Año : 2024

: 2024 Director: Mel Gibson

Mel Gibson Elenco : Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace

: Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace Género : Thriller, acción

: Thriller, acción Estreno: 30 de enero

