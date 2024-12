Actriz de 'El Señor de los Cielos' se recupera del cáncer de piel y no supera la muerte de su exesposo

Thalí García, conocida por participar en la serie 'El Señor de los Cielos' reveló que hace poco le detectaron cáncer de piel. Esta noticia llega luego de que el 21 de noviembre muriera su exesposo, pérdida de la cual no se recupera.

La actriz mantenía una buena relación con Gabriel Romero, padre de su hija. Tras el deceso, cuya causa se desconoce, Thali compartió tiernas fotos con quien fue su compañero de vida.

En medio del duelo, la actriz, de 34 años, se sometió a una biopsia al descubrir una mancha en la piel y resulta que era un tipo de cáncer.

La mexicana presentó un melanoma que felizmente fue detectado de manera temprana.

"A principios de noviembre, me estaba cambiando y se me ocurrió verme con un espejo. Noté una manchita negra. Llamé a mi hermana y le pedí que me tomara un video para enviárselo a mi doctora Paola Castañeda, mi dermaoncóloga. A ninguno nos gustó lo que se veía... Desde que la doctora vio mi lesión dijo que tenía que operarme. La cirugía se realizó y fue exitosa. Hay distintos tipos de cáncer, como el melanoma que aparentemente era el que yo tenía", relató.

Ahora se encuentra en proceso de recuperación e intenta superar la pérdida del padre de su hija. Ella se encuentra casada con el director colombiano Felipe Aguilar, con quien tiene un niño.

En febrero de 2024, Thalí participó en el reality show 'La Casa de los Famosos 4'. Sin embargo, decidió abandonar el programa de manera inesperada, lo que resultó en su descalificación por infringir las reglas del concurso.

