Edison Jesús Romero Montiel, de 35 años, es el nombre del sujeto que cobardemente cargó e impactó contra el suelo a una mujer en una calle de Santiago de Surco el último domingo por la madrugada.

Este hombre, de nacionalidad venezolana, era el conviviente de la agraviada que fue violentada de tal manera “porque no le habría dado dinero para que compre estupefacientes”.

Así lo dio a conocer la misma víctima a RPP en una comunicación en la cual pidió que no revelaran su identidad porque sufre de constantes amenazas de muerte.

“Convive conmigo y sin embargo tomaba casi continuamente y fumaba. Y como yo no le compraba (lo que quería) a veces se alteraba. Me exigía, me manipulaba, me amenazaba. Tengo videos, pruebas, audios. Quisiera que me ayude la Policía y la Fiscalía”, relató a la radio.

La mujer agregó que, luego de la agresión, fue conducida al Hospital Casimiro Ulloa para ser atendida por las contusiones en los brazos y un corte en la cabeza.

Romero Montiel ya se encuentra bajo captura policial. El venezolano fue detenido en la mañana de este lunes. Se espera que, en las siguientes horas, se sepa la condición migratoria de este sujeto.

Estas son las declaraciones de la víctima:

