Luego de la captura de Edinson Jesús Romero Montiel tras ser grabado cuando agredía salvajemente a una mujer en una calle en Santiago de Surco , el Ministerio Público anunció que ya le abrió una investigación en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, el ciudadano venezolano ha sido sindicado por ser el “presunto autor del delito de violencia familiar tras ser detenido en flagrancia cuando habría agredido a su pareja".

#FiscalíaInforma | El Ministerio Público abrió investigación en contra de Edinson Jesús Romero Montiel (35), como presunto autor del delito de violencia familiar; tras ser detenido en flagrancia cuando habría agredido a su pareja en el distrito limeño de Surco. pic.twitter.com/ptsKmrl0dE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 20, 2020





Romero Montiel, de 35 años, fue capturado al día siguiente de haber perpetrado este cobarde accionar en contra de su víctima, con quien convivía.

Además, se supo que la mujer, quien era mayor que él por 27 años, lo mantenía porque actualmente no tiene un trabajo fijo. La agraviada manifestó a la Policía Nacional que su relación con él se había vuelto “tóxica”.

“Convive conmigo y sin embargo tomaba casi continuamente y fumaba. Y como yo no le compraba (lo que quería) a veces se alteraba. Me exigía, me manipulaba, me amenazaba”, dijo a RPP en una pequeña entrevista.

La mujer agregó que, luego de la agresión, fue conducida al Hospital Casimiro Ulloa para ser atendida por las contusiones en los brazos y un corte en la cabeza.

