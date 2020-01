Un indignante caso de intento de violación sexual ha ocurrido dentro de las instalaciones de un hospital del seguro social de Essalud de Pucallpa , región Ucayali.

Un sujeto que se desempeñaba como agente de seguridad del nosocomio ingresó a la habitación donde descansaba la médica y, amenazándola con una arma blanca, trató de abusar de ella.

El hecho ocurrió en la madrugada del 6 de enero y el sujeto responde al nombre de Arthur Miller Meléndez (19). La agraviada se defendió con sus propias manos y con gritos que alertaron a los demás enfermeros, médicos y personal de salud.

La doctora fue socorrida a tiempo y Miller Meléndez terminó siendo reducido. Este fue entregado a las autoridades y siendo detenido en la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Pucallpa.

“Él vino semidesnudo, se me vino encima. Me golpeó el cráneo contra el piso, intentó abrir mis piernas y, de su pantalón, sacó una daga con púas de uso militar. Y me dijo que si no hacía lo que decía, me iba a matar”, contó la médica para La Ribereña Noticias.

La víctima presenta varios golpes en su cuerpo y rostro.

El Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (SINAMSSOP) supo de este caso y emitió un comunicado. En su pronunciamiento, se denunció que el juez del Quito Juzgado de Investigación Preparatoria de Pucallpa, Roy Roger Ruiz Dávila, puso en libertad al acusado.

“A pesar de las evidencias de los golpes y agresiones contra la profesional médica que supo defenderse, el juez liberó al sujeto y ahora este se encuentra en libertad, constituyéndose en una amenaza a la vida de la víctima”, se señaló en le comunicado.

Además, gracias a un pronunciamiento de la Red Asistencial Ucayali del Seguro Social de Salud, se supo que Miller Meléndez trabajaba para la empresa Halcones Segurity Company S.A.C., la cual se encarga de brindar seguridad al nosocomio.

“Ese hombre quiso violarme y hacerme daño. Y me ha propinado varios golpes. A pesar de eso, él está ahora libre. Han sido los peores momentos de mi vida. Jamás imaginé que un agente del mismo seguro iba a venir atacarme", agregó la víctima al medio pucallpino.

La víctima presenta varios golpes en su cuerpo y rostro.

La doctora ya se encuentra en Lima y se ha trasladado hasta Colegio Médico del Perú (ubicado en Miraflores) para denunciar el hecho.

Se espera que este lunes, al mediodía, esta institución realice una conferencia de prensa en la cual detallarán la problemática que pasan las médicas cuando trabajan en varios hospitales.