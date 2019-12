Nuevos detalles vienen revelándose luego del feminicidio de Jesica Tejeda Huayanay y del asesinato de sus tres hijos a manos de Juan Huaripata. El crimen ocurrió el último domingo por la madrugada en El Agustino .

Tras la toma de las declaraciones del feminicida, se supo que los menores de edad intentaron salvar a la mujer de las casi 80 puñaladas que le propinó el sujeto.

En medio del ataque, fue el adolescente de 15 años -hijastro- quien intentó impedir que el hombre siga clavándole el arma blanca a su madre. Sin embargo, el asesino le hundió el cuchillo a la altura del tórax, provocándole la muerte.

“Su hijo se levantó. Me dijo qué había hecho. Me quiso quitar el cuchillo pero también lo ataqué. Luego, apareció su otro hijo y también lo ataqué. Y como vi que el fuego ya era bastante, me fui. Salí del cuarto”, contó el homicida a la Policía Nacional.

Huaripata prosiguió con el crimen y, en el momento en que también quiso terminar con la vida del niño de 9 años, quien solo atinó a tenderse en el suelo de su casa para fingir que había muerto.

Sin embargo, este actuar no fue impedimento para que el criminal le desfigurara el rostro al menor.

El menor (hijo solo de la víctima) fue el único que ha sobrevivido a la masacre puesto que hoy por la madrugada la niña de 2 años (hija de ambos)no pudo soportar la secuelas de la asfixia generada por el humo del incendio, según se confirmó hoy.

El asesino, como se recuerda, luego de matar a Jesica Tejeda y a los dos menores de edad, le prendió fuego a la vivienda para ultimar su ataque.

Perfil psicológico del asesino de El Agustino (TROME)