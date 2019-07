Arlette Contreras sobre respaldo a su agresor: "Es despreciable el descaro para apañar a un delincuente"

Arlette Contreras se pronunció sobre la movilización realizada en Ayacucho en respaldo a Adriano Pozo, sentenciado a 11 años de prisión por tentativa de feminicidio.

A través de un comunicado, la joven calificó de "despreciable" que familiares y amigos de su agresor hayan salido a defenderlo con carteles en los que aseguraban que la sentencia contra Pozo era un "linchamiento mediático"

En la publicación, la joven denunció que tras denunciar este caso ha sido víctima de ataques por parte de los defensores de su ex pareja, quienes, según explicó, buscan deslegitimar su denuncia.

"Linchamiento es que me hayan hecho padecer durante tres años en Ayacucho persiguiéndome, acosándome, hostilizándome, denunciándome para que desista. (...) Linchamiento es que el sistema de justicia no me defienda", publicó.

Contreras deslizó la posibilidad de que Pozo, quien se encuentra como no habido tras su adelanto de fallo, esté oculto en Ayacucho con la complicidad de estas personas.

APELARÁN FALLO



A inicios de este mes, el Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte dictó 11 años de prisión efectiva contra el agresor tras efectuar un nuevo proceso.

Contreras se mostró en desacuerdo contra este fallo, pues el Ministerio Público solicitó inicialmente 19 años de prisión contra Pozo.

Este 18 de julio, las partes involucradas apelarán la decisión judicial durante la lectura integral del fallo.