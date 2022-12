La pobreza infantil sigue siendo una problemática en todo el mundo. Según el informe “Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update”, publicado por el Banco Mundial y UNICEF, uno de cada seis niños en todo el mundo vive en la pobreza extrema, y el 84% de los niños extremadamente pobres del mundo viven en África subsahariana o en el sur de Asia. Sin duda, cifras alarmantes que continúan en aumento desde que empezó la pandemia del Covid-19.

Para mitigar esta problemática, más de 20.000 colaboradores de la empresa farmacéutica Roche distribuidos en 60 países participaron en varios eventos de recaudación de fondos para apoyar proyectos infantiles en todo el mundo. En Perú se realizó la entrega de un importante donativo a la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer - Magia, que brinda albergue gratuito a niños, niñas y adolescentes de provincia para que puedan recibir su tratamiento en Lima (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas).

El apoyo será de gran ayuda para que Magia continúe con su labor de garantizar el tratamiento de cáncer a los niños con escasos recursos económicos de todo el Perú. Además, la organización tiene un albergue llamado Casa Magia ubicado en Lima para los niños que vienen de las regiones para llevar sus tratamientos y poder superar esta difícil enfermedad. Durante el tratamiento, la asociación brinda una atención integral para los niños con cáncer, apoyo psicológico y alimentación.

Esta iniciativa denominada “La Marcha por los Niños” nació en 2003. En esa primera ocasión más de 200 mil empleados de Roche recaudaron más de 22 millones de dólares en donaciones para proyectos infantiles en todo el mundo. El próximo año se cumple el vigésimo aniversario de la caminata por los niños que comienza el 13 de junio de 2023.

Con esta acción, los colaboradores de la compañía promueven la concientización colectiva y recaudan fondos para algún proyecto social relacionado con la educación, nutrición, la atención primaria y el desarrollo social. A través de estos proyectos se busca un cambio sostenible a largo plazo.