El agua y el saneamiento son servicios básicos que a menudo se cree están disponibles para todos. A nivel mundial, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable y una de cada dos personas no tiene un baño digno y, si miramos con detenimiento las cifras, se estima que en el planeta 2.2 mil millones de personas carecen de acceso a agua limpia y 4.2 mil millones de personas no tienen un baño.

En el Perú, cerca de cuatro millones de personas no tienen agua y entre quienes la tienen, solo un 2.7% consume agua clorada (agua tratada o potable). La situación del saneamiento en el área rural no es diferente: existe un 15% de población que todavía practica la defecación al aire libre y solo un 30% cuenta con acceso a saneamiento digno.

El desafío crece aún más cuando a esta realidad, se suma la variable “cambio climático” porque contribuye en alterar los patrones de temperaturas y lluvias desencadenando sequías, desertificación, así como inundaciones o migraciones masivas; algunas de estas vividas hace poco en el Perú a consecuencia de Yaku y el fenómeno del niño costero.

Cambiar esta situación requiere de compromisos sólidos y decididos por parte del gobierno mediante sus tres niveles: los organismos de cooperación, las empresas y la población. Es así como la organización internacional sin fines de lucro, Water For People, desde su llegada a Perú en el 2011; ha trabajado arduamente de la mano con el gobierno, las comunidades y el sector privado para que cada vez más peruanos y peruanas tengan acceso a agua potable, a baños seguros y privados, e higiene.

Los impactos:

+45 mil personas con acceso a agua de calidad.

+45 mil con acceso a saneamiento seguro y digno.

120 escuelas y establecimientos de salud con acceso a agua.

+45 mil personas sensibilizadas en la valoración del agua y cambio de comportamiento.

Estas cifras suman a los esfuerzos por lograr el ODS 6 en el marco de la Agenda 2030; así como, evidencian que el trabajo colaborativo y en alianza con autoridades, comunidades y empresa privada es posible y potente para acortar la brecha por la falta de agua, saneamiento e higiene en el país.

Empresas socialmente responsables como Latina Televisión, Kimberly Clark, el colegio Markham; entre otras, han sumado esfuerzos con Water For People para lograr alcanzar la Cobertura Total Para Siempre, impactar en la disminución de la problemática del agua en el país y convertirse junto a la población organizada y el gobierno local, en los “GUARDIANES DEL AGUA” para las generaciones presentes y futuras.