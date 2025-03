Víctor Rocca: “Todo ese reportaje está plagado de mentiras”

Víctor Rocca es abogado de profesión y desde el 2020 enfrenta diversos procesos judiciales por la custodia y tenencia de su hijo de 6 años.

La historia se hizo conocida el pasado 26 de febrero tras un reportaje del portal Epicentro TV, en el que se recogía solo la versión de Paula Vélez, quien afirma ser víctima del acoso judicial de su expareja que le habría interpuesto 38 denuncias.

El reportaje nunca menciona el nombre del victimario. Pero hoy busca ser escuchado y entregar su descargo. Víctor Rocca, responde a cada uno de los cuestionamientos.

La relación con Claudia Vélez se inició en el 2013. Fueron amigos y, meses después, iniciaron su historia de amor por la cual ella habría decidido venir al Perú.

La relación duró 6 años y producto de ella nació un niño que se encuentra en medio del conflicto. Rocca asegura que todo lo denunciado por Vélez es una mentira y presenta documentos que corroborarían su versión.

“Ella da entender y dice que sufre violencia psicológica de mi parte, pero no tiene ningún documento que acredite lo que dice. Más bien, en el año 2019 había sido agredido físicamente por ella y maltrato psicológico de parte de ella. Y yo sí tengo los documentos. Yo comencé a recibir ayuda en un centro de apoyo que se llama CABS debido al maltrato que sufría porque ella cada vez que podía decía que se iba a llevar a mi hijo a Colombia (...) Tengo los recibos que acreditan mis atenciones. Tengo, además, un informe psiquiátrico del 20 de mayo del 2020 de la psiquiatra Vivanco Mujica que determina el diagnóstico del paciente (en este caso yo) es un trastorno de ansiedad reactivo a violencia familiar. Tengo un informe de la clínica Concebir. Posteriormente tengo otro de la doctora Vivanco en el 2022 trastorno de ansiedad generalizada y trastorno del pánico”, asegura.

La guerra judicial se desató cuando Rocca denunció a Vélez en el año 2020 por agresión contra él y su menor hijo.

“El 12 de mayo del 2020, perdió los papeles y ella nos agrede a los dos. Ella lo estaba violentando y yo intervengo. Cuando lo hago me araña la cara, yo nunca la toqué. Llamé a la policía y se la iban a llevar en flagrancia, pero eran más de 10 de la noche y había toque de queda. Ella se comprometió que al día siguiente se retiraba, pero no lo hizo. El 15 se puso agresiva nuevamente y puse una denuncia penal en la Comisaría de Orrantia. José Antonio con tres añitos y yo pasamos por el médico legista y los dos salimos con lesiones”, afirma.

¿Qué pasó después? Vélez asegura que esta denuncia se archivó y que no se pudo determinar lo que su expareja había denunciado.

“El proceso por lesiones la absolvió es una verdad a medias. ¿Qué pasó? José Antonio pasó por médico legista y tenía lesiones. En primera instancia, en el punto 3 de la resolución dice: está probado que las lesiones fueron provocadas por uña humana, según se describe en el certificado de Medicina Legal producto de evaluación al menor. O sea, sí hubo lesiones. Pero, en el punto 3. 4 extrañamente dice que no se ha probado que fuera de forma dolosa. Es decir, uno puede golpear a un niño de tres años, y el juzgador dice que como no hay dolo, entonces la absolvemos. Esta denuncia inicia con la pandemia y citan a José Antonio al psicólogo el 20 e septiembre del 2020 y salió que era un niño normal y totalmente ajeno al conflicto que se estaba dando. Luego lo citaron a cámara Gesell el 20 de noviembre del 2020. Ella no lo llevó, ella sustrajo a mi hijo el 31 de octubre, 20 días antes de que se haga esta prueba”, relata Rocca.

El abogado también manifiesta que hay pruebas que corroboran que Paula Vélez se llevó a su hijo por la fuerza.

“Ella se lo lleva a la fuerza del departamento, el portero del edificio da una declaración indagatoria y es él, el que da cuenta que mi hijito no quería irse con ella, que se lo estaba llevando a la fuerza, al punto que yo me entero por la señora que trabajaba en mi casa”, respondió.

Además, denuncia que en el proceso se dieron una serie de irregularidades.

El padre del niño ha presentado como parte de las pruebas resoluciones y documentos del Poder Judicial y Fiscalía, pericias psicológicas, etc. Además, muestra dos testimonios claves de dos trabajadoras del hogar que indicarían que lo que dice Vélez es falso.

"Con nosotros trabajaron dos señoras brindándonos ayuda y ellas han rendido declaraciones juradas ante el notario. Una de ellas Liliana Velásquez dice que en todo este tiempo que trabajo nunca vi al señor Víctor de maltratar a la señora Paula (...) la señora Santos Flores, la otra señora que también trabajó con nosotros dice que José Antonio no quería que la señora Paula lo bañe, lo encerraba en el dormitorio y se iba a trabajar. Soy testigo de que pasó a lado de José Antonio y les dijo puta vida de mierda que me dio este niño, a los minutos se dio de cabezazos contra la pared del salón de juegos. Creo que la señora Vélez debería pasar un examen psiquiátrico, pero serio porque aquí está de por medio un menor”, advierte Rocca.

Víctor Rocca tiene muchos documentos por mostrar, advierte que la última denuncia recibida en medio de este conflicto llegó demasiado lejos. Señala que una denuncia anónima por tráfico de armas involucró a su hermana y su madre de 80 años. El delito tráfico ilícito de armas, una denuncia que fue desestimada después de una investigación de 3 años. Luego, la propia Fiscalía dio a conocer que la autora de esa denuncia fue Paula Vélez.

Rocca busca que su hijo no sea llevado ilegalmente fuera del país, indica que este proceso pronto llegará a su final y confía que tendrá la tenencia para asegurar el bienestar del pequeño.

VIDEO RECOMENDADO: