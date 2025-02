SORTEO Paraíso Turquesa: Romance tropical en Punta Cana, CONOCE CÓMO PARTICIPAR AQUÍ

Mucho más que un hospedaje de lujo, TRS Turquesa Hotel se ubica en la primera línea de la playa. Su exclusividad para adultos, con espacios creados para potenciar la intimidad y relajación de los huéspedes, lo convierte en la mejor alternativa para las parejas que quieren celebrar y renovar su amor ya sea en luna de miel o en escapada romántica.

El ganador de la estadía por cinco días y cuatro noches en este hotel cinco estrellas, gracias a Palladium Hotel Group y Perú21, no solo tendrá acceso a todos los ambientes de las 32 hectáreas del resort donde este se ubica, sino que también podría solicitar un servicio especial en su habitación: champán, fresas con chocolate o hasta alguna decoración singular —cartel de bienvenida en la puerta de su habitación— para hacer de esta una experiencia única.

Aunque no forma parte del all inclusive del hotel, por un costo adicional los huéspedes podrán disfrutar de un desayuno en la piscina si están alojados en una habitación swim up, masajes, cena romántica en la playa, entre otras opciones que sorprenderán a su acompañante.

Imagen Servicios de lujo. Desayuno en la piscina para habitaciones swim up, cena romántica con vista a la playa, champán, fresas con chocolate y más.

¿Cómo disfrutar de estas comodidades en el paraíso caribeño con Perú21?



Hay dos alternativas:

La primera es adquiriendo los códigos que aparecerán en cuatro ediciones de Perú21.

Deberán adquirir mínimo cuatro ediciones impresas de los domingos 2, 9, 16 y 23 de febrero y reunir los códigos únicos que aparecerán en portada. (**) Para que el formulario sea válido debe tener cuatro códigos. A más códigos, más oportunidades de ganar.

Escanee el QR y acceda al formulario de participación (plataforma online JOTFORM), ingresar sus datos y los cuatro códigos uno a uno.

En Instagram debe seguir a @diarioperu21 y a @trsturquesahotel

En la cuenta de Instagram de Perú21

Dar ME GUSTA al post del sorteo.

Etiquetar en los comentarios a dos amigos.

Compartir la publicación en sus historias etiquetando a las cuentas oficiales de Perú21 y del TRS Turquesa Hotel. Enviar una captura de pantalla por mensaje directo.

La segunda opción para participar es más sencilla, basta con suscribirse a nuestro periódico digital en el siguiente enlace. El Plan Personal Anual tendrá doble opción.

(**) IMPORTANTE: Debe conservar los ejemplares impresos y presentarlos en caso resulte ganador como condición para la entrega del premio.

El sorteo se llevará a cabo el 25 de febrero y ese mismo día se dará a conocer el nombre del lector al que acompañe la fortuna.

