Ricardo Valdés: “El ministro del Interior ya quemó sus naves”

El exviceministro del Interior Ricardo Valdés analiza el fracaso del estado de emergencia en Lima y Callao y el desatino de la Policía Nacional de convocar al concurso Miss Reina Policía 2024.

¿Por qué no está funcionando el estado de emergencia?

Los estados de emergencia no funcionan si no se producen sobre la base de información de inteligencia y sobre operativos preparados para intervenir con varios objetivos... No funcionan, porque no están pensados en intervenir y en operar, sino solo en apaciguar los ánimos caldeados de la ciudadanía y, en este caso, para evitar un nuevo paro de transportes... Aquí, hay una responsabilidad de todo el Consejo de Ministros, que se está prestando para engañar a la población con medidas excepcionales que no dan resultados.

Si no hay trabajo previo y de inteligencia contra el crimen, ¿qué le espera a la ciudadanía?

Lo que está ocurriendo, que sigan habiendo muertes. Hubo cuatro muertos en esta combi en un tiroteo bastante confuso, donde, aparentemente, también intervino un policía, lo cual me hace pensar que la propuesta de poner efectivos policiales adentro de los micros es una torpeza; pero también hubo otro muerto en Ate.

¿Qué opina respecto a que la Policía esté convocando al concurso Miss Reina Policía 2024?

Es una absoluta frivolidad que no se debe permitir en una institución de orden, disciplina, seguridad. Si estuviésemos eligiendo a la mejor policía del año sobre la base de sus resultados y acciones, vale, porque se le premia en el marco del 6 de diciembre, Día de la Policía; pero premiarla, porque es la más bonita…; además, ahí dice ‘orden superior’, es decir que ese coronel ha recibido la orden de un general.

¿La presidenta debe retirar ahora a Juan José Santiváñez del Ministerio del Interior, o debe esperar a que concluya el estado de emergencia?

Él no ha dicho que va a renunciar, sino que va a poner su cargo a disposición y que la presidenta decida. Eso es una leguleyada. No necesitamos que se vaya o se quede, sino que gestione el sector. Si me preguntas si el señor Santiváñez es el ministro adecuado, le voy a decir que no, que ya quemó sus opciones, desde las declaraciones en el chifa, que siguen en estado de prueba… Por otro lado, lo que se requiere para combatir la criminalidad es un esfuerzo inmenso de cohesión y coordinación entre los operadores de justicia. Él ya quemó sus naves, ya se peleó con el fiscal, con el Poder Judicial, no es la persona para tender puentes

