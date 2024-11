¿Qué es el 'Movimiento 4B'? Reelección de Trump aviva corriente radical en EE.UU.

A finales de 2019, Corea del Sur fue testigo del surgimiento de un movimiento feminista radical que está generando un impacto profundo y, en muchos aspectos, disruptivo en la sociedad coreana y más allá de sus fronteras.

Se trata del movimiento 4B, una propuesta que toma su nombre de cuatro rechazos clave: bihon (no al matrimonio), bichulsan (no a tener hijos), biyeonae (no a las citas) y biseksu (no a las relaciones sexuales con hombres).

Pero el fenómeno que comenzó como un nicho en Corea del Sur, ha trascendido fronteras, alcanzando visibilidad en Estados Unidos, especialmente tras la elección de Donald Trump, un momento que avivó el debate sobre los derechos de las mujeres.

A través de redes sociales como X (antes Twitter), un mensaje ha propuesto a las mujeres estadounidenses a adoptar los principios del movimiento 4B y bajar la tasa de natalidad en Estados Unidos, tal como ha descendido en el país asiático.

"Señoras, tenemos que empezar a considerar el movimiento 4B como las mujeres de Corea del Sur y dar a Estados Unidos un severo descenso de la natalidad: no casarse, no tener hijos, no salir con hombres, no tener sexo con hombres. No podemos dejar que estos hombres se rían al final... tenemos que devolverles el golpe", decía el tuit.

¿Cómo ha impactado el movimiento 4B en la natalidad de Corea del Sur?

El impacto del movimiento 4B no solo es visible en redes sociales, sino también en la demografía de Corea del Sur. Con la tasa de natalidad más baja del mundo y cifras que continúan disminuyendo año tras año, el gobierno surcoreano ha comenzado a ver este fenómeno como una “emergencia nacional".

De acuerdo con The New York Times, la influencia del 4B en esta problemática ha puesto sobre la mesa debates cruciales sobre el papel de las mujeres en la sociedad.

El presidente Yoon Suk Yeol, en un discurso a comienzo de año, reconoció la gravedad de la situación, declarando que propondrá al Parlamento la creación del Ministerio para Contrarrestar la Baja Natalidad, con el fin de movilizar “todas las capacidades de la nación” para enfrentar esta crisis demográfica.

A pesar de sus cifras variables, que oscilan entre 5,000 y 50,000 miembros debido a su dinámica presencia en línea y fuera de ella, el movimiento 4B sigue generando preguntas y reflexiones. ¿Se generará una nueva ola del movimiento 4B en América? El tiempo lo dirá.

