Perú con ‘P’ de Pisco: La peruanidad hecha bebida

Hace unos meses la Unesco validó cinco documentos hallados en el Archivo General de la Nación (AGN) que confirman la producción de pisco en Perú desde 1587. El hallazgo del AGN avala el origen peruano de esta bebida y ya forma parte del Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco. Los manuscritos fueron elaborados por los escribanos Manuel Lasante y Jorge Capello en los siglos XVI y XVII. Estos detallan tanto la producción como el comercio de aguardiente de uva en Ica.

PUBLICIDAD

Por su parte, Johnny Schuler, presidente de la Academia Peruana del Pisco, acaba de ser reconocido también por la Unesco por su aporte en la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y su liderazgo en la defensa y difusión de la peruanidad del pisco. El catador entregó cuatro mapas cartográficos, diseñados entre 1584 y 1717, que reafirman el origen peruano del pisco.

Imagen Economía Unesco entrega certificado de peruanidad del pisco El Comité Peruano Memoria del Mundo de la Unesco entregó al Archivo General de la Nación los certificados de ingreso a su registro de los manuscritos de entre 1587 y 1613 sobre el origen del pisco peruano. Estos valiosos documentos, hallados este año por el AGN incluyen testimonios históricos sobre la producción y comercio del aguardiente de uva, llamado hoy pisco. Fabiana Sanchez

En este contexto, en la Mesa Temática Perú con ‘P’ de Pisco, Schuler, como CEO de la Destilería La Caravedo y máximo conocedor de la bebida bandera del Perú, celebró el aniversario 340 de la destilería operativa más antigua de América. La entrevista estuvo a cargo de Cecilia Valenzuela, directora periodística de Perú21.

El mejor pisco

“La Caravedo es un sueño que se hizo realidad. Es una de esas cosas que tú nunca creíste que ibas a poder hacer”, sostiene Schuler al recordar el invaluable apoyo que un financista norteamericano le dio para lograr producir el mejor pisco. “Para eso necesitaba tener la mejor bodega y tuvimos que comprar La Caravedo”.

PUBLICIDAD

Los orígenes de esta destilería se remontan a 1684, pero está bajo la administración de Shuler desde 2009. Dos años después tuvieron su primera producción propia. Hoy, gracias a sus altos estándares de producción —y a la materia prima de su propio viñedo—, sus piscos son exportados a más de 23 países siendo reconocidos y premiados, año tras año, por su excelente calidad.

“Yo no quería ser un Mickey Mouse de Walt Disney; quería una historia real, fidedigna, una historia con respaldo. ¿Y cuál es mi respaldo? Que somos la bodega más antigua del continente continuamente funcionando. De repente, hay más antiguas, pero han interrumpido sus producciones”.

Schuler detalla que La Caravedo tiene cuatro líneas de productos. “Portón es el mejor y más sofisticado. Después tenemos los tres Pago de los Frailes. De ellos, el torontel es un sueño de pisco. Después tenemos La Caravedo en tres versiones. Y ahora también tenemos Toro Santo, que usamos para restaurantes, es más comercial porque lo vendemos en garrafa de cuatro litros”.

La experiencia le ha enseñado que “el pisco hay que tomarlo a besos, despacito. Yo estoy en contra de los que dicen, salud, seco volteado, con pisco. No, señor, al pisco lo tienes que tomar despacito, a sorbos, hay que disfrutar. El pisco es para conversar entre amigos, para disfrutar, no es para tener un dolor de cabeza al día siguiente”, asegura.

Imagen Pisco Portón Mosto Verde, producto emblemático de La Caravedo. Sus variedades son quebranta, torontel, italia, mollar, negra criolla, albilla y acholado.

Origen peruano

Al ser interrogado por Cecilia Valenzuela sobre sus cuatro mapas recientemente incorporados como Patrimonio Cultural de la Nación, Shuler contó que los primeros los obtuvo en Nueva York hace unos 35 años. “Yo soy un cachivachero, me gusta coleccionar mapas. Fui a un anticuario que estaba cerca de mi hotel y le pregunté: ‘¿Qué tienes acerca del Perú?’. Vi uno que decía ‘Pisco’, luego otro más. Compré dos y así empecé. Ahora tengo cerca de 200”.

Estos mapas son testimonio de que el pisco es originario del Perú. “Han sido un poco el soporte de apoyo a los documentos que se incorporaron al Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco. Primero declararon Patrimonio Cultural al pisco y ahora la Unesco me da este reconocimiento que es para mí un orgullo”, relata. Añade que la ciudad de Pisco se funda en 1571 y pasan muchísimos años para que Chile cree una denominación de origen. “En 1931 se dan cuenta de que no tienen un pueblo, una ciudad que se llame Pisco. Entonces, en 1936, el Congreso de Chile decreta, por razones estratégicas, un cambio de nombre a La Unión por Pisco Elqui. Así no se hacen las cosas, no se corrige la historia (...). A mí no me importa quién lo hizo antes o después, cuál es más rico, quién produce más. Lo que a mí me importa es que el mío se llama pisco y el tuyo no”, sostiene.

Sin embargo, pese a todas estas evidencias, el vecino del sur insiste en que el pisco es suyo. Para el Gobierno chileno el tema se ha convertido en una política de Estado. Al respecto, Shuler precisa que “el Gobierno peruano tiene que entender que, si no entran a apoyarnos, no vamos a llegar muy lejos. Nosotros ya tiramos la pelota y ahí vamos a ver cómo se juega el partido y quiénes son los jugadores en la cancha”. El objetivo es que nuestro pisco sea reconocido como Patrimonio Cultural del Mundo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: