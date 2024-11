Lilian Nieto: "Conozco a la presidenta, hemos sido compañeras de niñas”

Con la sonrisa de medio lado y la actitud del que todo lo tiene bajo control, ingresa al set de Perú21. Es la presidenta Diana. Le gustan los lujos, las joyas y los Rolex. Lo que no le gusta es responder a la prensa. Su forma de hablar es desafiante. Mientras se sienta, cruzamos miradas y me dice con tono intimidatorio: “Así que usted me hará la entrevista, ¿cómo se llama?”. Contesto y anota mi nombre en un papel. Los curiosos de la Redacción miran asombrados desde el umbral de la puerta, casi escondidos, sin pestañear. Sonreímos como manda el protocolo y nos tomamos de la mano.

La presidenta Diana es interpretada por Lilian Nieto para la serie Los Waykis. La actriz me cuenta sus inicios en el teatro; también de su niñez en la que retrataba escenas de circo en su adorada Chalhuanca, en Apurímac. ¿Le suena conocida esta historia?

Los Waykis aborda la actualidad política desde la ficción y se estrena mañana 4 de noviembre. Saldrá cada lunes y jueves, solo por el canal de YouTube de Perú21.

Conversamos con Lilian sobre su papel como la presidenta Diana.

¿Cómo ha sido interpretar a la presidenta Diana?

Nosotros los actores hacemos un estudio de nuestro personaje, que se puede asemejar a uno que ya hiciste o es completamente nuevo. Buscamos la psicología del personaje, pensamos cómo actuaría, su lenguaje corporal. Ella habla con el cuerpo, con los ojos, es superexpresiva. Ha sido un proceso muy bonito, como lo tengo con todos mis personajes.

Usted es de Chalhuanca, donde nació la presidenta Dina Boluarte. ¿La conoció?

Nosotras hemos sido compañeras de niñas. Somos del mismo lugar, de Chalhuanca, de Apurímac. Tenemos una historia en común de nuestra niñez. Yo vivía en una cuadra y ella vivía en la siguiente cuadra. Hemos jugado juntas. Luego, cada una emprendió su camino: ella logró ser presidenta y yo llegué a ser actriz, pero definitivamente somos distintas.

¿No tuvieron mayor cercanía?

De chicas; en un pueblo todos nos conocemos. Tengo anécdotas hermosas de mi niñez, yo era muy traviesa. De chica me gustaba estar atenta a los circos que llegaban, los imitaba. Yo lo llevaba al colegio y cobraba cincuenta céntimos la entrada por función (risas). Era una vez al año y alguna de esas veces creo que Dina Boluarte participó del circo.

¿Qué ha sido lo más difícil para interpretar a este personaje?

Encontrar identificarte con el personaje. Como actriz tengo que defender al personaje, hacerlo real y creíble, entenderlo y justificarlo. Y lo más difícil es esto último: justificar al personaje, que es totalmente antagónico a lo que yo soy, a lo que Lilian Nieto representa. La identidad que yo encuentro ahí es que las dos somos mujeres andinas; hay carácter, porque las mujeres andinas somos así. Tenemos carácter, pero somos muy diferentes.

¿Cómo cree que va a reaccionar el público con la miniserie?

Creo que la gente se va a sorprender. Es bueno recordar y no olvidar. Esta es una serie de ficción inspirada en la imaginación. Durante la serie, en algún momento, el personaje dice que lo que hace el peruano es olvidar con mucha facilidad. No hay que olvidarnos de las cosas que pasan y qué hacemos desde donde nos toca.

¿Imaginó que iba a interpretar el papel de Diana en algún momento?

No y sí. Tuve la esperanza de que pudiera hacer bien las cosas. Entonces, en algún momento se me cruzó por la cabeza y dije: “Tal vez algún día pueda interpretarla”, pero fue una cosa muy ligera.

¿En qué otros proyectos está trabajando?

En una obra de Agatha Christie, La ratonera, que es de mucho éxito, gracias a Dios. Hay muchos proyectos de ficción y más teatro. Vengo desarrollando mi carrera desde muy chiquita de manera particular y maravillosa. En Chalhuanca, cuando era niña, cada cierto tiempo proyectaban en la Plaza de Armas películas en blanco y negro. Nosotros agarrábamos la mejor banquita en la plaza para poder ver las películas del Gordo y el Flaco, Chaplin... Y esas fueron las cosas que me motivaron. Desde chica actuaba. Lo que es el teatro acá, allá en Chalhuanca se llaman las veladas.

¿Cuántos años tenía?

Vine a Lima a los 15 años, pero cuando empecé a actuar tenía 6 años aproximadamente. Por ahí, conversando con la presidenta Dina Boluarte de niñas, ella también quería ser actriz, actuaba y era deportista. Son recuerdos muy bonitos. Hice mi primera obra de teatro de manera profesional con Alberto Ísola. A partir de eso, hicimos mucho teatro, mucha televisión y he hecho personajes maravillosos. Este personaje, el de Diana, es tan diferente a lo que ya he hecho... Hace poco, en La rosa de Guadalupe interpreté a mujeres, desde una vieja de 70 años que hace llorar a los demás.

¿Haría una segunda parte de la miniserie Los Waykis?

Por supuesto, yo feliz. Invito a todas las personas a que vean la miniserie, que dejen sus comentarios, yo los leo. Luego ya nos reunimos y lo comentamos (risas).

