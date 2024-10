DESBORDE DE VIOLENCIA: Detiene a dos hombres que trasladaban granada de guerra en mototaxi

Maritza Velásquez perdió a su esposo Jorge Alfredo Villena Rivadeneira el 7 de octubre. Fue una víctima más de la delincuencia.

El hampa lo sorprendió cuando atendía en su botica. Al parecer, se opuso al robo y esto le costó la vida.

La mujer está desconsolada y criticó al gobierno de Dina Boluarte por la nula presencia de la Policía Nacional (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA) que se prometió para Villa El Salvador (VES) durante los 60 días de estado de emergencia.

“Esto es tierra de nadie (...) Si nuestra presidente misma dice ‘el que delinque es porque no tiene ingresos fijos’, entonces cómo yo puedo pedir justicia para la muerte de mi esposo que me lo arrebataron. Ayer era el cumpleaños de mi hijo, 13 años cumplía, todo lo que yo tenía planeado, hoy día vamos a hacerlo con los que me van a acompañar en el velorio de mi esposo. Toda mi vida ha girado en un 360 grados”, dijo Vásquez a América Noticias.

“Si yo no encuentro justicia, a través de la justicia humana porque no la hay y está demostrado que tienes que romper mano a los jueces (...), la resignación que tengo es que va haber justicia divina, y mírame bien, tarde que temprano tú la vas a pagar. Estas lágrimas y este corazón destrozado que tengo y las lágrimas de mi hijo que no entiende lo que ha pasado, tú las vas a pagar”, declaró.