Conoce al equipo de Dota 2 femenino que nos representará en los Bolivarianos y la GEG de China

¿Listo para lo que se viene? El equipo femenino de Dota 2 peruano de Mad Kings, conocidas como Mad Queens, vuelven a la escena internacional de los eSports con dos importantes retos. El equipo cuenta con la base de Infamous Astra, quienes consiguieron el oro panamericano en Chile 2023 y nos representaron en el Riyadh Masters del mismo año, obteniendo la presea de plata.

A Judith 'Dae' Polo, Vanesa 'Azumi' Cahuana, Fanny 'Bambú' Chávez y Wendy 'Lovely' Arias, se ha sumado una nueva integrante: Abigail 'Sylvanas' Damaris, quien tiene el rol de soporte (Posición 4) en el esquema y ya están enfocadas en los próximos retos a nivel internacional.

Perú21 conversó con dos de las jugadoras para que nos cuenten más sobre la nueva experiencia en el equipo y sus ambiciones.

Imagen Las Mad Queens clasificaron a importante torneo de Dota 2 que se llevará a cabo en China.

Nueva Bootcamp para brillar

Las Mad Queens vienen entrenando sus habilidades en equipo en una bootcamp, donde se reúnen periódicamente en persona para practicar sus tácticas en el popular videojuego y afinan los detalles para sus futuras competiciones, donde representan a nuestro país, que es uno de los más sólidos y competitivos de la región.

"Aquí tenemos todas las comodidades que un equipo profesional requiere. Tiene una cocina, habitaciones, y varios espacios necesarios, no solo para la práctica de los videojuegos, porque hay otros aspectos que importan bastante. Hay espacios donde podemos compartir no como compañeras de equipo, sino como amigas", destaca Dae, offlane del equipo (Posición 3).

Es preciso señalar que, en países con amplio desarrollo en los eSports, los bootcamps son algo bastante común desde hace ya varios años. En Perú, este es el primer bootcamp para un equipo femenino.

"El hecho de ver a tus compañeras en un mismo lugar al momento de entrenar, te motiva", comenta Dae.

Esto es particularmente importante en la escena del Dota 2 y del desarrollo de la industria gamer en nuestro país, pues la existencia de talento es innegable. Cabe recordar que Perú es el primer campeón panamericano en este emocionante Moba.

El apoyo de Mad Kings a nuestras campeonas ha sido de vital importancia, más aún de cara a los retos que se vienen. Por ello, también es importante que, al igual que a los atletas que nos representan en los deportes tradicionales y físicos, las marcas puedan brindar el apoyo necesario a los talentos peruanos y su desarrollo, en especial en los próximos retos que se avecinan: desde los Bolivarianos, hasta el gigante asiático, China.

Por la gloria: desafíos en Ayacucho y China

El primer reto para nuestras Mad Queens arranca en la bella Ayacucho, donde se desarrollarán los Juegos Bolivarianos 2024. La competencia para los eSports arranca el 6 de diciembre, donde deportistas de 9 países se enfrentarán por la gloria.

Lideradas esta vez por Lovely, las chicas mostrarán su experiencia en torneos de este calibre y buscan reafirmar que Perú es potencia en Dota 2. Sin embargo, no es el único desafío que tienen las chicas de Mad Queens.

El último 31 de agosto, las peruanas consiguieron su boleto a China, donde participarán por el oro en los Global Esports Games 2024, luego de una contundente victoria ante su similar de Argentina.

Imagen Mad Queens clasificadas a GEG 2024 en China

Este no es un reto nuevo, pues 4 participantes del equipo participaron en el Riyadh Masters del año pasado, obteniendo un segundo lugar tras un gran enfrentamiento ante su similar de Malasia. Quien hará su debut en torneos de este calibre es Sylvanas, el último fichaje de las Mad Queens.

La Offlane, asegurada

Abigail Damaris, conocida como Sylvanas, fue convocada por Dae para conformar el equipo y es, además, su compañera de línea en el esquema del equipo femenino. En entrevista con Perú21, ambas recordaron como fue fichada.

"Estaba en Infamous y Dae me llamó, en un primer momento no acepté porque tenía un contrato, pero lo resolvimos", dice Abigail. "Pero lo pensé, era una oportunidad de oro", añade.

"En 2019 conocí el Dota 2, pero no jugué mucho en pandemia. Vi a los gamers internacionales y nacionales y quise ser como ellos, aprendí jugando por mi cuenta en un principio y cuando mi mamá me ayudó a comprar una PC, empecé a jugar más seguido", comenta, asegurando además que sus padres apoyan su carrera en los videojuegos.

"Mi padre jugaba Starcraft, le enseñó a jugar a mi hermano y a mí", resalta. Sin embargo, no ha sido un camino fácil, pues el ambiente de los videojuegos mantiene su lado machista.

⭐️ ¡Bienvenida al reino, Sylvanas! 👑 Hoy nos complace anunciar a nuestra nueva reina que formará parte de la familia Mad Queens. 😎 Estamos emocionados de contar con toda su experiencia en el rol de support y el juego que solo Sylvanas nos puede entregar. De hoy en adelante,… pic.twitter.com/TzXjFMbvZl — Mad Kings Esports (@madkingsesports) May 21, 2024

"Nunca hablaba en las partidas, cuando entraba a jugar y escuchaba chicas jugar, siempre los hombres decían 'con razón juegas mal'. Por eso pensé en no hablar, para que no me insulten", cuenta. Ese es un punto que ha cambiado mucho al entrar al equipo de Mad Queens, donde le ha costado comunicarse, pero con ayuda de sus compañeras, viene superándose cada vez más.

"He aprendido mucho de Dae. Tanto como persona como gamer, porque es muy madura y siempre me aconsejó desde que llegué, en el juego y en lo demás. La paciencia y la comunicación son detalles que me ayudaron a crecer como profesional. Ella siempre está ahí", resalta Sylvanas sobre su compañera.

Recordó además que ella le hizo calmar sus ansias previo al encuentro de clasificatoria a los Bolivarianos, un gran desafío tanto para ella como para el equipo.

"Tenemos una relación de amistad, más allá de ser un gran equipo. Sumar a Sylvanas al equipo nos ha ayudado mucho a nuestro juego y tratamos de enseñarle y aprender de ella", resalta Dae.

Abigail juega héroes como Pudge, Tiny, Clockwerk, Earthshaker y Tuskar, aunque viene trabajando en aumentar el pool de opciones junto a las Mad Queens, para ampliar las posibilidades estratégicas en los juegos.

¿Qué es el Dota 2?

Este videojuego es un Moba, donde dos equipos de 5, que controlan a un héroe único, se enfrentan en un mapa dividido en 3 carriles o líneas. Cada equipo elige cómo dividirse los campos y cada uno tiene un rol en específico. La estrategia es vital para lograr el objetivo, que es eliminar la estructura más importante que tiene cada equipo en su lado del mapa, conocido como Ancient.

Mad Queens tiene a Bambú como hard carry, o posición 1, mientras que Azumi se encarga de la línea del medio, posición 2. Ambas son las cores del equipo, encargadas del daño masivo del equipo para salir triunfantes en las batallas.

Dae es la offlane o posición 3, que generalmente se encarga de evitar que el hard carry rival no logre obtener oro suficiente para armarse y destacar en el juego, así como ser el 'tanque' del equipo y soportar los embates rivales.

Sylvanas y Lovely, capitana del equipo, son las encargadas del soporte del equipo, en las posiciones de support y hard support, respectivamente. Su rol es cuidar a sus cores y apoyar con items de soporte para mantener con vida al resto del equipo.