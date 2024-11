Canciller Schialer ratifica que peruanos podrán ingresar SIN VISA a Japón

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y la presidenta Dina Boluarte firmaron ayer en Palacio de Gobierno un documento que establece objetivos para fortalecer la relación entre ambos países.

El texto se denomina "Hoja de ruta para fortalecer la asociación estratégica entre la República del Perú y Japón (2024-2033)".

El documento cuenta con cinco pilares: Político, económico, cooperación bilateral, social y de relacionamiento pueblo a pueblo; y de defensa y seguridad. El punto que más llamó la atención ha sido la exención de visa para ciudadanos peruanos.

Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, anunció que los peruanos, hasta hace 30 años, "siempre teníamos la posibilidad de ingresar a Japón sin visa". No obstante, el país asiático suspendió este beneficio para nuestro país.

Actualmente, los peruanos que desean viajar por turismo al país asiático requieren presentar una batería de documentos para obtener la visa de turismo. Estos son:

Pasaporte Peruano vigente. Presentar también pasaporte anterior en caso de haber obtenido visa antes o haber estado en Japón. Solicitud de Visado de Entrada en Japón, original. Una fotografía tamaño pasaporte, reciente y de frente. Itinerario de vuelos (barco/crucero) que planea utilizar, con fechas de ingreso y salida del Japón. Documento de identidad (DNI o Carnet de extranjería), fotocopia. Programa de Actividades. Debe indicar las actividades programadas, alojamiento y contacto. Documentos que demuestren la solvencia económica para costear los gastos de viaje. Reporte de Rentas y Retenciones de SUNAT del último año, Certificado de Rentas y Retenciones de Quinta Categoría del último año, expedido por el empleador, o documento similar. En caso de ser profesional independiente o tener negocio propio, presentar la última Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta; y/o Movimiento de cuenta bancaria donde figure el saldo actual, original.

Exención de visa

Sin embargo, la hoja de ruta firmada ayer por Boluarte y Shingeru estableció que los peruanos con pasaportes ordinarios IC no requerirán de visa para ingresar a Japón.

"Colaborar en la implementación de la medida de exención de visado para los ciudadanos peruanos que poseen pasaportes ordinarios IC", indica el texto.

Además, se establece que ambos países cooperarán para revitalizar los intercambios entre personas. "En este sentido, ambos países considerarán la posibilidad de introducir el Programa de Vacaciones y Trabajo, una vez se haya restablecido la exención de visa para los ciudadanos peruanos con pasaportes IC ordinarios".

Elmer Schialer, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la decisión del gobierno japonés de levantar el requisito de visa de turismo para los peruanos, en declaraciones a Exitosa.

"Con Japón hemos tenido no solamente el anuncio unilateral de nuevamente permitir a los peruanos de viajar a este país en visitas de corta duración, que llamamos nosotros la visa de turista, sin el visado en el pasaporte (...) Esta liberación de visado ya la teníamos con Japón, pero las autoridades japonesas la reinstauraron aproximadamente hace 30 años", declaró.

Asimismo, el canciller indicó que el tiempo de estadía de los peruanos en Japón no debe exceder los 90 días y apuntó que tuvieron que insistir a las autoridades japonesas para lograr que el país asiático reconsidere su decisión de imponer visado a los peruanos. No obstante, no precisó desde cuando se podrá ingresar sin pasaporte a Japón.

"No hay necesidad de ningún visado. El peruano con su pasaporte válido, ordinario, va a poder hacer visitas hasta 180 días en total, al año, 90 días por vez. Nosotros como país hemos estado detrás de Japón para que reconsidere su decisión de habernos impuesto el visado (...) Dentro de muy pocos meses vamos a tener la posibilidad de viajar a Japón con nuestro pasaporte común", agregó.

