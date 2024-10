Callao y Lima se desangran, es hora de que el ministro Santiváñez se vaya a su casa

En medio de un inútil estado de emergencia, un sicario mató a balazos a cuatro ocupantes de una combi de transporte público e hirió a otras tres personas, entre ellas un menor de edad, la noche del domingo, en el Callao.

Cerca de las 11:00 p.m., un criminal que había subido al vehículo informal como pasajero aprovechó que la unidad se detuvo para acribillar al chofer, el venezolano Eduardo José Carreño Álvarez, y a su pareja, Jossmerie Antuanett Vilchez Sánchez (29). El atentado habría estado dirigido solo a ellos, pues serían miembros de la organización criminal Los Vilchez, dedicada al sicariato, cobro de cupos y robo, según refirió el Ministerio del Interior (Mininter).

VÍCTIMAS INOCENTES

Sin embargo, inocentes pasajeros que se trasladaban a bordo de la unidad, de placa APF-206, que iba de la Plaza Dos de Mayo hasta La Punta, también fueron asesinados y baleados, como es el caso del policía (r) Luis César Felipe Vidal (62) y Silvia Ccallo Huamaní (49), quien había subido a la combi dos cuadras antes. Asimismo, resultaron heridos Carlos Mora Villar (38) —su pronóstico es reservado en el hospital Daniel Alcides Carrión—, el cobrador venezolano Jhonaifer Ramírez Mendoza (22) y un adolescente de 17 años que recibió un impacto de bala en la rodilla.

Para los peritos de criminalística de la Comisaría Ciudad del Pescador no están claras las circunstancias de la muerte del policía, pues iba a espaldas de Jossmerie Vilchez. En un primer momento, se dijo que intentó repeler el ataque del sicario; sin embargo, su familia aclaró que no portaba su arma de fuego, pues la había empeñado.

En la escena del crimen, en el cruce de la avenida Comandante Pérez Salmón con el pasaje El Sol, los agentes hallaron 20 casquillos de bala.

César Ortiz Anderson, presidente de Aprosec, dijo que “los estados de emergencia son declarativos, no operativos, por lo que no logran nada”, y que “este Gobierno está empoderando la criminalidad”, ya que “Dina Boluarte habla de mano dura para combatir la delincuencia; sin embargo, no observa leyes que dificultan la persecución de los delitos”.

Según un informe del INEI, con datos de la Policía Nacional, de enero al 29 de julio de este año, solo en Lima Metropolitana se han registrado 504 homicidios dolosos relacionados con actividades delictivas. La tasa de víctimas por asesinatos y sicariato es de 4.9 por cada 100 mil habitantes.

En comparación a 2023, en lo que va de 2024, a excepción de mayo, algunos meses han tenido un incremento entre el 13.1% (abril) y el 23.4% (febrero); mientras que, en comparación a 2022, los homicidios representan un incremento entre el 35.8% (junio) y el 75.5% (febrero).

¡QUE SE VAYA YA!

En medio de esta escalada de atentados en Lima y Callao, la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía Nacional convocó al concurso Miss Reina Policía 2024 y notificó a todas las divisiones y departamentos policiales a presentar una candidata.

“La orden es a todas las unidades para que presenten a sus candidatas y destinen parte de sus energías y capacidades para escoger a la potencialmente ganadora para que la unidad se sienta orgullosa. Es una pérdida de brújula total. La responsabilidad es de los mandos. En un contexto normal, el ministro no duraría ni un día”, expresó el exministro del Interior Carlos Basombrío en canal N.

El pasado 27 de septiembre, el cuestionado titular del Interior, Juan José Santivañez, dijo que si el escenario fuera adverso, pese al estado de emergencia, pondrá su cargo a disposición. A todas luces, su plan no funciona, por lo que es ¡hora de que se vaya!

SABÍA QUE

En la madrugada, se registró otro asesinato en la zona de Los Portales, en Ate, quedando también un herido.

En Independencia, se reportó un nuevo ataque contra el conductor de un taxi colectivo.

Sujetos incendiaron tres mototaxis en la calle César Vallejo, en Chorrillos, y dos criminales detonaron un artefacto explosivo en el jirón Flora Tristán, en San Martín de Porres.

