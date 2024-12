'Beto a Saber' no va más: Beto Ortiz anunció su renuncia a Willax

Beto Ortiz publicó un video en el que anuncia su renuncia al programa 'Beto a Saber'.

"Estoy saliendo de las instalaciones de la corporación Wong. Acabo de hablar con Erasmo Wong y hemos llegado a un acuerdo en el cual se respeta mi renuncia presentada el viernes 9 de diciembre, en la cual acordamos que yo no renovaría contrato con Beto a Saber para el año 2025. Ya era un acuerdo de palabra desde el viernes 9", se le escucha decir a Ortiz.

Como se sabe, este anuncio llega luego de continuos enfrentamientos entre los presentadores de distintos espacios de Willax Televisión. Asegura que, al contrario de lo que se especuló tras esos incidentes, no lo despidieron, sino que él mismo presentó su renuncia.

"Nadie me está botando, pero como no me uno a las obsesiones (de algunos) me quieren fuera hace mucho y yo hace rato que estoy aburrido... Están jo... desde el caso Mauricio (Fernandini), marzo del 2023, perdón, es más tiempo es desde el 2022, dos años de hostigamiento. Hicimos resistencia porque no había otra cosa, pero ahora sí hay, así que me largo", refirió a Trome.

