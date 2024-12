Alan Cooper, activista: "Nadie se libra de la discapacidad y la gente tiene que estar preparada"

Según la Organización Mundial de la Salud, el 16% de la población mundial padece de una discapacidad. A pesar de esa elevada cifra, los estados hacen poco o nada para que los miembros de esta comunidad lleven una vida digna, con oportunidades en el sistema educativo y en el mundo laboral.

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para hablar de este tema, conversamos con el activista Alan Cooper, presidente de la Asociación de Programas y Políticas Públicas para las Personas con Discapacidad (ASPROD Perú).

Imagen

¿Qué se puede considerar una discapacidad?

Según el Artículo 2 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, es una o más deficiencias de carácter permanente, que puede ser física, sensorial, mental o intelectual. Cuando nos referimos a carácter permanente, decimos que ya no hay opción de rehabilitación u operación como tratamiento. Son deficiencias, más la suma de las barreras del entorno.

¿Cómo es la situación de las personas con discapacidad en el Perú?

Según el INEI, más de tres millones de personas en el Perú padecen una discapacidad. Cuando se habla de la discapacidad, no es un tema de caridad sino de derechos. Tenemos una de las mejores leyes a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, el 16 de octubre tenemos el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, somos uno de los pocos países de Latinoamérica que conmemora una fecha nacional; también hay que considerar la cuota de empleo, que es un 5% de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas, y el 3% en las entidades privadas, eso no se da en otros países. Aunque al momento de cumplir la ley, todavía estamos en menos del 50%.

¿Y por qué en Perú se da mejor que en gran parte de Latinoamérica?

El Perú tiene expertos en temas de discapacidad, hay ONG, instituciones públicas y privadas, y hacen un buen trabajo sobre el tema de discapacidad. También es importante considerar la participación de la sociedad civil… Hay que detallar que existen distintos tipos de discapacidad: física, sensorial (visual o auditiva), intelectual, aquellos con síndrome de Down, la psicosocial (gente dentro del espectro autista o asperger); a pesar de ello, eso no ha impedido exigir sus derechos.

¿Hay una diferencia entre el término “discapacitada” y “persona con discapacidad”?

Sí, son términos que han ido evolucionando. Antes se decía “minusválido”, “inválido”. Según la Convención de las Naciones Unidas en el año 2006, se indica que primero va la persona. Hace unos años, el Conadis lanzó una campaña, “Dígalo con respeto”, para que se puedan usar los términos correctos y dejar de decir palabras como “cojo” o “manco”, “loquito”. También se tiende a usar “personas con habilidades especiales”, pero en el marco legal se conoce como “persona con discapacidad”. Eso sí, antes de una discapacidad, somos personas.

¿Cómo se dio en tu caso?

Tenía 24 años. Salíamos de un supermercado y mi familia y yo no nos dejamos robar. Fue una acción absurda, cuando uno es joven no mide las consecuencias. Esa vez una bala paralizó parte de mi cuerpo, y mi vida cambió. Pero eso me llevó a madurar y no pensar solamente en mí. Cuando uno es joven piensa mucho en sí mismo y no entiende el valor de la familia o amigos, o la misión que uno tiene al estar en este mundo. Ahora aprecio algo tan sencillo como respirar, y me he encontrado con la mejor versión de mí mismo.

Imagen

Las personas que no tienen una discapacidad deberían tener más empatía.

Sí. Como activista e investigador, he dado bastantes charlas sobre la concientización y la sensibilización alrededor de la temática de la inclusión. Es necesario hablar con todos. Deben saber que cualquier hombre, pobre o rico, puede acabar con una discapacidad. Así pasó con Christopher Reeve, el actor de 'Superman'.

¿Cuáles son los mayores riesgos que pueden tener las personas con discapacidad?

Más que riesgos, hay barreras. Las barreras urbanísticas y edificatorias, por ejemplo, son un gran problema. Me gustaría estudiar en la San Marcos, pero vivo en San Juan de Lurigancho y eso está en Callao. No hay ningún vehículo que me lleve hacia allá, los corredores no tienen acceso para las personas con discapacidad. El tren, en cambio, va por otra ruta. Y según la ley, todos los medios de transporte público deberían tener acceso para las personas con discapacidad. Yo quiero ser una persona productiva, pero estas barreras vehiculares me limitan. Hay negligencia desde la sociedad. Eso también afecta en otros sectores, como en el mundo laboral o los estudios. Aunque algunas instituciones tienen ajustes razonables, la gran mayoría no. Cada discapacidad se enfrenta a diferentes barreras. Y cuando reduzcamos las barreras, venceremos a la discapacidad, porque la discapacidad es un gasto masivo que le genera al Estado en tratamientos; entonces, si lo minimizamos, haríamos a las personas más productivas. Por ello es importante concientizar a través de la información, por todos los medios y entidades.

¿Qué podría ayudar?

Recibir charlas sobre el trato adecuado, y hablar en profundidad sobre cada tipo de discapacidad, y sus diferencias: aquellos que usan muletas o sillas de ruedas, como aquellos que padecen de autismo. Y concientizar que nadie se puede librar de esto, y la gente tiene que estar preparada para ello.

AUTOFICHA

“Soy Alan Cooper Aquino Puga. Nací en Lima, en San Juan de Lurigancho. Estudié Computación Informática en el Instituto Superior Argentina. He desarrollado un programa social de ayuda sobre orientación y apoyo a las personas con discapacidad, de nombre Vida Digna”.

“Hemos hecho un club de fútbol para personas con discapacidad, y una marca de ropa inclusiva, Inclumoda, que considera a distintas personas: de talla baja o grande. También hemos presentado medidas legislativas para mejorar la Ley de la Persona con Discapacidad”.

“He sido cargador de la antorcha paralímpica en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, cuando estaba en la selección de Natación. Por haber ganado en competencias y ofrecer un proyecto para que San Juan de Lurigancho sea el primer club de Juegos Paralímpicos, me dieron la oportunidad”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO