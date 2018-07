12 señales de que encontraste a tu ‘best friend forever’

Durante las diferentes etapas de tu vida conocerás a varias amigas y con cada una crearás un vínculo diferente. Con algunas perderás contacto con el pasar de los años, pero existe una persona que se mantendrá a tu lado siempre. Esa es tu mejor amiga. La Best friend forever (BFF) o como prefieras llamarla.

Pero, ¿cómo identificas a tu BBF ? Cosmopolitan compartió una lista con 12 señales que te ayudarán a saber si ya la encontraste.

1. Lee tus mensajes de inmediato, aunque tengas miles de no leídos de otras personas el tuyo será su prioridad.

2. Han viajado juntas y conservan memorias divertidas, pero el plan perfecto es pasar el rato en casa viendo series o películas.

3. Se convierte el agente del FBI cuando tienes nuevo novio, investiga sus antecedentes, revisa sus redes sociales y lo conoce durante un período de seis meses antes de considerarlo digno de salir con tu mejor amiga.

4. Estás en contra de convertir el dueto perfecto en un grupo. No es que estés en contra de conocer nuevos amigos, pero ninguno entenderá el vínculo que las unes. Además, existen historias que solo ustedes comparten y si están rodeadas de más gente tendrían que explicar todo.

5. No paras de reír por cosas que nadie más encuentra divertidas, pero ustedes dos sí. (Es por eso que no se necesitan nuevos amigos)

6. Sus conversaciones de varias horas son para burlarse mutuamente, algo que no entenderían nadie más que ustedes.

7. Puedes decirles de inmediato cuando estás enojado con ellos. No es necesario que escribas varios borradores por temor a que se ofenda. Sabes que no se pondrán a la defensiva ni serán groseros si les explicas sus motivos.

8. Siempre estás dispuesta a defenderla, cualquiera que intente lastimarla tendrá que enfrentarse a ti.

9. A pesar de la distancia, su relación se mantiene intacta. No hay presión de hablar constantemente. Por ejemplo, si se ven después de varias semanas o incluso meses son capaces de continuar la conversación que dejaron pendiente la última vez que se vieron.

10. Aunque la distancia no cambia su amistad, no es algo que disfruten. Si se va de viaje, esos días no convierten en algo insoportable sin importar los mensajes y fotos que envíe.

11. Cancelarás planes solo para estar con tu amiga cuando te necesite. Si ella está atravesando por una separación o un drama serio, estás dispuesto a sacrificar cualquier otro plan para estar estar allí para ella.

12. Hablar con ella se siente como una terapia gratuita, ya que resulta muy gratificante contar tus secretos más profundos durante horas y hacer que tu mejor amiga bromee cuando más lo necesites.