Zona Play: RIME, un juego cargado de símbolos y metáforas

RIME está cargado de símbolos y metáforas, de ‘poesía audiovisual’, de moralejas e intentos de mensajes trascendentes; es ‘poesía lírica’ hecha videojuego. Lo mejor de todo es que esto se transmite de manera clara y con ‘amabilidad’. RIME se encuentra enmarcado en un ‘tono melancólico’ que, al mismo tiempo, es sumamente elegante.

Ahora, nos centraremos en su desarrollo. Se puede completar en unas cinco o seis horas, y su ‘rejugabilidad’ está garantizada. La razón es que podremos volver a disfrutar del título —una y otra vez— al tratar de encontrar todos sus tesoros y diversos objetos entrañables, los que nos irán revelando, poco a poco, una trama que no será percibida al comienzo. RIME es una aventura que se inicia muy abierta, la misma que, con el paso del tiempo, se va cerrando para dar paso a un final que hará vibrar a más de uno.

RIME es un título de aventura, exploración, puzzles y de plataformas, como lo son Tomb Raider, The Last Guardian o, incluso, The Legend of Zelda o Journey. Los puzzles y pruebas que nos hará pasar no son complicados. Pero si nos complicamos un poco, tendremos a un pequeño amigo –un zorrito–, el que nos hará el camino a seguir más fácil.

El motor gráfico usado –Unreal Engine– ha logrado plasmar lo que los artistas gráficos y los diseñadores tenían en mente. Nuestro personaje, junto con su amigo –el zorrito–, se desplaza con gran soltura en todos los escenarios.

El apartado sonoro y los efectos acústicos recrean muy bien el paisaje onírico, englobando el aspecto visual que RIME nos ofrece desde nuestros primeros pasos. Es ‘poesía lírica’ y arte.